/दौसा जिला जज केशव कौशिक साइकिल से पहुंचे कोर्ट, पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का दिया संदेश

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World Bicycle Day 2026: विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर राजस्थान के दौसा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का प्रेरणादायक संदेश दिया. जिला जज अपने सिविल लाइन आवास से साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे और लोगों से दैनिक जीवन में साइकिल के अधिक उपयोग की अपील की.
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत की अपील की थी. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी मितव्ययता और ईंधन संरक्षण संबंधी उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इन्हीं निर्देशों की पालना करते हुए दौसा जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल से कोर्ट पहुंचे.
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इस दौरान उन्होंने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि साइकिल एक सरल, सुलभ और प्रदूषण मुक्त परिवहन साधन है. इसके उपयोग से न केवल ईंधन की बचत होती है, बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है.
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, यदि लोग छोटी दूरी की यात्रा के लिए मोटर वाहन के बजाय साइकिल का उपयोग करें, तो प्रदूषण में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी और स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.
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जिला जज ने कहा कि कम दूरी की आवाजाही के लिए साइकिल सबसे बेहतर और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है. विश्व साइकिल दिवस पर उनका यह संदेश समाज के लिए प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है.
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