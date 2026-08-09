/विश्व आदिवासी दिवस पर दौसा में खास कार्यक्रम आज, किरोड़ी लाल मीणा करेंगे शिरकत

Dausa News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज 9 अगस्त को दौसा जिले के नांगल प्यारीवास स्थित मीणा हाईकोर्ट परिसर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसकी देखरेख आदिवासी नेता जगमोहन मीणा कर रहे हैं. आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विशालकाय डोम तैयार किया गया है.

कार्यक्रम में राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर समेत मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों से कलाकार शामिल होंगे. कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए आदिवासी समाज की परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे. आयोजन के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी.

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आदिवासी समाज के विकास पर होगा मंथन

विश्व आदिवासी दिवस के इस आयोजन में समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी. आदिवासी समाज के प्रतिनिधि और नेता अपने विचार रखेंगे. शिक्षा, सामाजिक विकास और समुदाय की प्रगति जैसे विषयों पर चर्चा के साथ समाज के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कही थी सशक्तिकरण की बात

कार्यक्रम को लेकर कुछ समय पहले दौसा पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आदिवासी समाज को सशक्त बनाने को समय की जरूरत बताया था. उन्होंने समाज के लोगों से देश की मुख्यधारा से जुड़ने और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही थी. कार्यक्रम में भी इन्हीं विषयों को लेकर लोगों के बीच संवाद किया जाएगा.

09 अगस्त 2026 को मीणा हाईकोर्ट, नांगल प्यारीवास में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, प्रतिभा सम्मान एवं समाज के इतिहास, संघर्ष और गौरवशाली विरासत पर प्रेरक वैचारिक विमर्श आयोजित होंगे।1/2 pic.twitter.com/ZroTEsbKxA — Dr. Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) August 6, 2026

राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस का महत्व

विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में की थी. राजस्थान में इस दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर और कथौड़ी जैसी जनजातियां अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए पहचानी जाती हैं.

संस्कृति के साथ विकास के मुद्दों पर चर्चा

राजस्थान में पिछले कई वर्षों से विश्व आदिवासी दिवस पर सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, लोकनृत्य और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं. इनका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वन अधिकार और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना भी है. हाल के वर्षों में दौसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली सहित कई जिलों में बड़े आयोजन हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.