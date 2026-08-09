Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dausa
  • /विश्व आदिवासी दिवस पर दौसा में खास कार्यक्रम आज, किरोड़ी लाल मीणा करेंगे शिरकत

विश्व आदिवासी दिवस पर दौसा में खास कार्यक्रम आज, किरोड़ी लाल मीणा करेंगे शिरकत

Dausa News: विश्व आदिवासी दिवस पर आज दौसा के नांगल प्यारीवास स्थित मीणा हाईकोर्ट परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित होने की तैयारी है. जगमोहन मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कई राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे और समाज के विकास व शिक्षा पर मंथन होगा. इसमें कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के भी हिस्सा लेने की जानकारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Laxmi avtar sharma
Published:Aug 09, 2026, 09:01 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 09:01 AM IST
विश्व आदिवासी दिवस पर दौसा में खास कार्यक्रम आज, किरोड़ी लाल मीणा करेंगे शिरकत
Image Credit: सोशल मीडिया.

Dausa News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज 9 अगस्त को दौसा जिले के नांगल प्यारीवास स्थित मीणा हाईकोर्ट परिसर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसकी देखरेख आदिवासी नेता जगमोहन मीणा कर रहे हैं. आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विशालकाय डोम तैयार किया गया है.

कार्यक्रम में राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर समेत मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों से कलाकार शामिल होंगे. कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए आदिवासी समाज की परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे. आयोजन के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आदिवासी समाज के विकास पर होगा मंथन

विश्व आदिवासी दिवस के इस आयोजन में समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी. आदिवासी समाज के प्रतिनिधि और नेता अपने विचार रखेंगे. शिक्षा, सामाजिक विकास और समुदाय की प्रगति जैसे विषयों पर चर्चा के साथ समाज के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कही थी सशक्तिकरण की बात

कार्यक्रम को लेकर कुछ समय पहले दौसा पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आदिवासी समाज को सशक्त बनाने को समय की जरूरत बताया था. उन्होंने समाज के लोगों से देश की मुख्यधारा से जुड़ने और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही थी. कार्यक्रम में भी इन्हीं विषयों को लेकर लोगों के बीच संवाद किया जाएगा.

राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस का महत्व

विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में की थी. राजस्थान में इस दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर और कथौड़ी जैसी जनजातियां अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए पहचानी जाती हैं.

संस्कृति के साथ विकास के मुद्दों पर चर्चा

राजस्थान में पिछले कई वर्षों से विश्व आदिवासी दिवस पर सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, लोकनृत्य और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं. इनका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वन अधिकार और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना भी है. हाल के वर्षों में दौसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली सहित कई जिलों में बड़े आयोजन हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जनजातीय विकास के लिए 196 करोड़ की मंजूरी, मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए फील्ड विजिट के निर्देश

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई जारी, मंत्री बाबूलाल खराड़ी के जवाब पर हंगामा

Jaipur News: मंत्री बाबू लाल खराड़ी ने संभाला पदभार, सचिवालय स्थित मंत्रालय में कार्यक्रम

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री, क्या BJP-कांग्रेस का बिगड़ेगा गणित?

राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर पूरे राजस्थान में जश्न, देखें वीडियो

राजस्थान में अगले 96 घंटे बेहद भारी! कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल

किचन में गैस लीक होते ही बजेगा अलार्म, 25 सेकेंड में खुद बंद होगी सप्लाई!

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

श्रीगंगानगर में 50 हजार रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार

जयपुर हेवली में मिले खजाने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, पौने दो करोड़ रुपये की चांदी बरामद

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

वीडियो कॉल कांड से अजमेर सेंट्रल जेल में हड़कंप, जेलर निलंबित, बंदी भरतपुर शिफ्ट

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

बीकानेर-जैसलमेर में लगेंगी 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं, भूमि आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव, जयपुर समेत 21 जिलों में मेघगर्जन और बारिश की चेतावनी

“नकटे बूंचे सबसे ऊंचे”... हाड़ौती कहावत में मदन दिलावर ने डोटासरा पर साधा निशाना, बोले- महेश जोशी के पास वाली बैरक खाली है

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

TAGS:
Dausa News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विश्व आदिवासी दिवस पर दौसा में खास कार्यक्रम आज, किरोड़ी लाल मीणा करेंगे शिरकत
2
3
4
5