कोर्ट के आदेश पर कब्र से निकला "मुर्दा", अपनी मौत के खुद देगा सबूत! 70 दिन पहले गई थी जान

Dausa Tony Yogi Death Case: दौसा जिले में सैंथल थाना क्षेत्र में युवक टोनी योगी के मौत के मामले में पुलिस ने दफनाए हुए शव को वापस निकालकर मेडिकल बोर्ड की टीम से मौके पर पोस्टमार्टम करवाया और शव को फिर से दफना दिया.
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Dausa Tony Yogi Death Case: राजस्थान के दौसा जिले में सैंथल थाना क्षेत्र के पीलवा गांव निवासी युवक टोनी योगी की मौत के मामले में अब पुलिस ने दफनाए हुए शव को वापस निकालकर मेडिकल बोर्ड की टीम से मौके पर पोस्टमार्टम करवाया और शव को फिर से दफना दिया.
दरअसल टोनी योगी की जनवरी 2026 में मौत हुई थी, उसके बाद परिजनों ने शव दफना दिया था, लेकिन परिजनों ने अब हत्या की आशंका जताते हुए कोर्ट में इस्तगासा दायर किया. कोर्ट के आदेश पर सैंथल एसडीएम अमृता खंडेलवाल ने तहसीलदार चंद्र सिंह मीणा को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने दफनाए हुए शव को बाहर निकालकर मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया.
पूर्व में परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही टोनी योगी का शव दफना दिया था, लेकिन अब परिजन टोनी की हत्या की आशंका जता रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाए गए पोस्टमार्टम का विसरा लेकर एफएसएल को भी भिजवाया गया है. अब पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है.
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झालावाड़ शहर से पिछले 8 दिनों से लापता युवक का शव आज दुर्गपुरा के तालाब में तैरता हुआ मिला. मृतक हरीश गुर्जर ऐश्वर्या नगर झालावाड़ का निवासी था, जो पिछले 8 दिनों से घर से लापता था. परिजनों द्वारा इसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी. इधर सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया.
कोतवाली एएसआई राधेश्याम मालव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया. तालाब के पास ही मृतक की बाइक भी खड़ी हुई मिली है. हालांकि युवक ने खुद ही खुदकुशी की है या किसी हादसे का शिकार हुआ. इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है. बाद में पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया और मामला जांच में ले लिया है.
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