पापा ने फ्री फायर खेलने से रोका तो धौलपुर के 13 साल के बच्चे ने उठा लिया बड़ा कदम

Dholpur News: राजस्थान के जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुर्रेंदा गांव में एक 13 वर्षीय बच्चे ने गुस्से में अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. यह घटना उसे मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने के बाद हुई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है.
Trending Photos
Dholpur News: जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुर्रेंदा गांव में एक 13 वर्षीय बच्चे ने पिता से नाराजगी में जीवनलीला समाप्त कर ली. यह घटना उसे मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने के बाद हुई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है.
हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा ने बताया कि बुधवार को कुर्रेंदा गांव निवासी राजवीर के पुत्र विष्णु (13) द्वारा जिंदगी खत्म किए जाने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की. पूछताछ में परिजनों ने बताया कि विष्णु मोबाइल पर ''फ्री फायर'' गेम खेल रहा था. जब उसके पिता ने उसे गेम खेलने से रोका, तो उसने गुस्से में आकर घर के कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया.
घटना के तुरंत बाद परिजन विष्णु को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
पढ़ें धौलपुर की एक और खबर
बिजली चोरी पर कसा शिकंजा, धौलपुर में 9 ईंट भट्टों पर जेवीवीएनएल की छापेमारी, लाखों का फाइन
Dholpur news: जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के उच्चाधिकारियों के सख्त निर्देश पर राजाखेड़ा उपखंड में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया गया. सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में गठित दो टीमों ने ईंट भट्टों पर औचक छापेमारी की और कुल 9 स्थानों पर विद्युत चोरी पकड़ी.
9 भट्टों से पकड़ी गई चोरी
टीम-1 (कनिष्ठ अभियंता, शहर के नेतृत्व में): इस टीम ने 4 ईंट भट्टों पर अवैध कनेक्शन और बड़े स्तर की बिजली चोरी का खुलासा किया.
टीम-2 (कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल के नेतृत्व में): इस टीम ने 5 भट्टों पर इसी तरह की अनियमितताएं उजागर कीं, जहाँ चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा था.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!