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धौलपुर में 16 वर्षीय किशोर की जंगल में हत्या, 11 घंटे सड़क जाम के बाद हरकत में आया प्रशासन

Dholpur News: धौलपुर के बाड़ी में पशु चराने गए 16 वर्षीय मनोज मीणा की जंगल में हत्या कर दी गई। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने 11 घंटे तक बाड़ी-बसेड़ी मार्ग जाम रखा. कलेक्टर और एसपी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhanu sharma
Published: Jul 20, 2026, 01:41 PM|Updated: Jul 20, 2026, 01:41 PM
धौलपुर में 16 वर्षीय किशोर की जंगल में हत्या, 11 घंटे सड़क जाम के बाद हरकत में आया प्रशासन
Image Credit: घटना के विरोध में ग्रामीणों ने बाड़ी-बसेड़ी मार्ग जाम.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: Dholpur News: बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सिंगोरई कुहावनी गांव में रविवार शाम पशु चराने गए 16 वर्षीय किशोर मनोज मीणा की जंगल में निर्मम हत्या कर दी गई. देर रात तक घर नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने तलाश की तो उसका खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई.

आक्रोशित ग्रामीणों ने बाड़ी-बसेड़ी रोड पर जाम लगा दिया और एसपी-कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की. करीब 11 घंटे तक चला विरोध प्रदर्शन के चलते वाहनों को डायवर्ट करना पड़ा. देर रात से जाम लगने के बाद सुबह धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान के आश्वासन के बाद जाम खुला. शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

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ये हुआ घटनाक्रम
घटना रविवार शाम की है. सुबह सिंगोरई कुहावनी गांव निवासी 16 वर्षीय मनोज मीणा घर से पशु चराने जंगल गया था. शाम भैंस तो घर आ गई लेकिन मृतक मनोज नहीं आया देर शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान उसका शव जंगल में खून से लथपथ मिला. शव पॉलीथिन से ढका हुआ था पास में पत्थर भी खून से सना पड़ा हुआ था शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

11 घंटे चला जाम
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रात 11 बजे बाड़ी-बसेड़ी मार्ग पर ट्रैक्टर, पत्थर और अन्य साधनों से मार्ग अवरुद्ध कर जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की. 11 घंटे तक चले जाम के कारण सैकड़ों वाहन फंस गए और चालकों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया.

कलेक्टर-एसपी ने की वार्ता
स्थिति को देखते हुए पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान बाड़ी पहुंचे. बसेड़ी रोड स्थित एडिशनल एसपी कार्यालय में ग्रामीणों से वार्ता की.

वार्ता में सरपंच रामलखन मीणा, मीणा समाज के जिलाध्यक्ष किशन सिंह मीणा, पूर्व सरपंच हलुका मीणा और परिजन शामिल हुए. परिजनों ने मांग रखी कि परिवार गरीब है, इसलिए सरकारी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी दी जाए और मामले का जल्द खुलासा कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो.

आश्वासन के बाद खुला मार्ग
कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. आर्थिक सहायता और संविदा नौकरी के प्रस्ताव पर भी जल्द कार्रवाई होगी. आश्वासन के बाद ग्रामीण माने और जाम समाप्त हुआ.

पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है. मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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