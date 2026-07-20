/धौलपुर में 16 वर्षीय किशोर की जंगल में हत्या, 11 घंटे सड़क जाम के बाद हरकत में आया प्रशासन

Dholpur News: Dholpur News: बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सिंगोरई कुहावनी गांव में रविवार शाम पशु चराने गए 16 वर्षीय किशोर मनोज मीणा की जंगल में निर्मम हत्या कर दी गई. देर रात तक घर नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने तलाश की तो उसका खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई.

आक्रोशित ग्रामीणों ने बाड़ी-बसेड़ी रोड पर जाम लगा दिया और एसपी-कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की. करीब 11 घंटे तक चला विरोध प्रदर्शन के चलते वाहनों को डायवर्ट करना पड़ा. देर रात से जाम लगने के बाद सुबह धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान के आश्वासन के बाद जाम खुला. शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

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ये हुआ घटनाक्रम

घटना रविवार शाम की है. सुबह सिंगोरई कुहावनी गांव निवासी 16 वर्षीय मनोज मीणा घर से पशु चराने जंगल गया था. शाम भैंस तो घर आ गई लेकिन मृतक मनोज नहीं आया देर शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान उसका शव जंगल में खून से लथपथ मिला. शव पॉलीथिन से ढका हुआ था पास में पत्थर भी खून से सना पड़ा हुआ था शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

11 घंटे चला जाम

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रात 11 बजे बाड़ी-बसेड़ी मार्ग पर ट्रैक्टर, पत्थर और अन्य साधनों से मार्ग अवरुद्ध कर जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की. 11 घंटे तक चले जाम के कारण सैकड़ों वाहन फंस गए और चालकों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया.

कलेक्टर-एसपी ने की वार्ता

स्थिति को देखते हुए पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान बाड़ी पहुंचे. बसेड़ी रोड स्थित एडिशनल एसपी कार्यालय में ग्रामीणों से वार्ता की.

वार्ता में सरपंच रामलखन मीणा, मीणा समाज के जिलाध्यक्ष किशन सिंह मीणा, पूर्व सरपंच हलुका मीणा और परिजन शामिल हुए. परिजनों ने मांग रखी कि परिवार गरीब है, इसलिए सरकारी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी दी जाए और मामले का जल्द खुलासा कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो.

आश्वासन के बाद खुला मार्ग

कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. आर्थिक सहायता और संविदा नौकरी के प्रस्ताव पर भी जल्द कार्रवाई होगी. आश्वासन के बाद ग्रामीण माने और जाम समाप्त हुआ.

पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है. मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.