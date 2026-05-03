/धौलपुर में त्रिस्तरीय जांच के बीच NEET एग्जाम दे रहे अभ्यर्थी, प्रशासन ने कहा- नकलविहीन माहौल में होगी परीक्षा

NEET 2026 Exam 2026: राजस्थान के धौलपुर जिले में देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस समेत अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 का आयोजन किया जा रहा है. धौलपुर जिले में भी इस महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर 1992 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं.

सुबह 11 बजे से खुलें गेट, 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं

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जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से प्रवेश दिया गया. एंट्री दोपहर 1:30 बजे तक ही मिली, इसके बाद मुख्य द्वार बंद कर दिए गए. परीक्षा दोपहर ठीक 2 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी. एनटीए के निर्देशों के मुताबिक देरी से आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

त्रिस्तरीय जांच के बाद ही मिला प्रवेश

परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस बार त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई है. पहले चरण में मुख्य गेट पर एडमिट कार्ड और आईडी की जांच, दूसरे चरण में मेटल डिटेक्टर से फिजिकल फ्रिस्किंग और तीसरे चरण में परीक्षा कक्ष में बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन किया जा रहा है. अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड का पालन करते हुए आना अनिवार्य किया गया है. पेन, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आभूषण और मोटे सोल के जूते पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.

7 केंद्रों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात

जिले में बनाए गए सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, पेपर लीक या नकल की आशंका को रोकने के लिए प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही उड़नदस्ते लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं. परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है.

प्रशासन ने कहा निर्भीक होकर दें परीक्षा

जिला कलेक्टर ने बताया कि स्वच्छ, निष्पक्ष और निर्भीक वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. अभ्यर्थियों के बैठने, पेयजल, मेडिकल सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए हैं. प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और समय से पहले केंद्र पर पहुंचें, ताकि अंतिम समय की भागदौड़ से बचा जा सके.

धौलपुर के 1992 युवाओं के डॉक्टर बनने का सपना

आज की परीक्षा में धौलपुर जिले के 1992 युवा अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन ही तय करेगा कि जिले से कितने छात्र देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीट हासिल कर पाते हैं. परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को 5 बजे के बाद ही केंद्र से बाहर निकलने की अनुमति होगी.