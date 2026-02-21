बारात की चढ़ाई देख रही थी बच्ची, फिर खंडहर में दुष्कर्म, धौलपुर में 7 साल की मासूम से दरिंदगी

Dholpur rape Case: जिले के कौलारी थाना इलाके के एक गांव में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है. 7 साल की मासूम बच्ची के साथ अज्ञात आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. घटना बीती रात की बताई जा रही है. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. जानकारी के मुताबिक कौलारी थाना इलाके के एक गांव में दो बारात आई हुई थी.7 साल की बच्ची गुरुवार रात्रि को बारात की चढ़ाई का तमाशा देख रही थी. इसी दौरान अज्ञात आरोपी बच्ची को सुपाडी दिलाने का लालच देकर बहला फुसला कर एक खंडहर नुमा मकान में ले गया. जहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है.

एक महिला छत से आरोपी को ले जाते हुए देख रही थी

बारात की चढ़ाई के दौरान आरोपी एक दुकान पर पहुंच गया था. दुकान से दो सुपाडी के पाउच खरीद कर बच्ची के पास पहुंच गया और बहला फुसला कर मकान में ले गया. इस पूरे घटनाक्रम को एक महिला छत से देख रही थी. महिला छत से उतरकर नीचे आ गई और एक बुजुर्ग को इस घटना से अवगत कराया. बुजुर्ग ने जब खंडहर नुमा मकान में जाकर देखा तो आरोपी उसमें से भागता हुआ निकला. इस दौरान वह महिला भी मौके पर पहुंच गई. महिला ने बच्ची के शरीर पर खून के निशान भी देखे.



आरोपी अंधेरे में फरार हो गया. प्रकरण को लेकर सीओ खलील अहमद खिजली ने बताया अज्ञात आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है. बच्ची का बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया गया है. जिला अस्पताल में चिकित्सकों की टीम द्वारा बच्ची की देखभाल की जा रही है.

वीडियो फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस द्वारा आरोपी की बाराती होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. आरोपी की अभी तक पहचान सुनिश्चित नहीं की गई है. बारात की वीडियो ग्राफी शूट कर रहे युवक को पुलिस ने बुलाया है. पुलिस बारात की चढ़ाई एवं घटना के आसपास के वीडियो फुटेज खंगाल रही है. सीओ खिजली ने बताया आरोपी की पहचान जल्दी की जाएगी. किसी भी सूरत में आरोपी को बख्सा नहीं जाएगा.



