Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

धौलपुर जिले में डिस्कॉम का नया कीर्तिमान, 103.71% राजस्व वसूली, अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा

Dholpur DISCOM Record:  वित्तीय वर्ष 2025-26 में धौलपुर जिले ने डिस्कॉम के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया है। जिले में कुल 103.71 प्रतिशत राजस्व वसूली हासिल की गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByBhanu sharma
Published:Apr 13, 2026, 02:07 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 02:07 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद मौसम ने तेजी से मारी गुलाटी! जानें आगे कैसा रहेगा मौसम
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद मौसम ने तेजी से मारी गुलाटी! जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

जयपुरवासियों की प्यास बुझाएगा 1886 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट! अब पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा
8 Photos
Rajasthan Government Project

जयपुरवासियों की प्यास बुझाएगा 1886 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट! अब पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा

राजस्थान में भीषण गर्मी की शुरुआत, बाड़मेर-कोटा में पारा पहुंचा 40 डिग्री के करीब, IMD ने किया अलर्ट
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में भीषण गर्मी की शुरुआत, बाड़मेर-कोटा में पारा पहुंचा 40 डिग्री के करीब, IMD ने किया अलर्ट

बाजार खुलते ही राजस्थान के बाजार में धड़ाम हुआ सोना-चांदी, जानें आपके शहर में लेटेस्ट प्राइस
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

बाजार खुलते ही राजस्थान के बाजार में धड़ाम हुआ सोना-चांदी, जानें आपके शहर में लेटेस्ट प्राइस

धौलपुर जिले में डिस्कॉम का नया कीर्तिमान, 103.71% राजस्व वसूली, अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा

Dholpur Revenue Recovery: वित्तीय वर्ष 2025-26 में धौलपुर जिले ने बिजली विभाग (डिस्कॉम) के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया है. जिले में कुल 103.71 प्रतिशत राजस्व वसूली हासिल की गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है.

सभी उपखंडों ने पार किया 100% का लक्ष्य
धौलपुर जिले के सभी 7 उपखंडों ने 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व वसूली दर्ज की है. सबसे ज्यादा राजस्व वसूली सैपऊ उपखंड में 105%, जबकि राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी में 104% रही. धौलपुर शहर में 103%, धौलपुर ग्रामीण में 101% और सरमथुरा में 103% राजस्व वसूली हासिल हुई.

अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के नेतृत्व में उपलब्धि
अधीक्षण अभियंता धौलपुर विवेक शर्मा के कुशल नेतृत्व में अभियंता, राजस्व अधिकारी और बिजली कर्मचारियों ने दिन-रात मेहनत कर डिस्कॉम द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार किया. पिछले वित्तीय वर्ष में धौलपुर जिले की अधिकतम राजस्व वसूली 101.63% थी, जिसे इस बार तोड़कर 103.71% का नया रिकॉर्ड बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जनसुनवाई और शिविरों का बड़ा योगदान
डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़े स्तर पर जनसुनवाई और बिजलीघरों पर शिविर आयोजित किए. इन शिविरों में पुराने बकाया बिलों की गड़बड़ियों को सुधारकर उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया. साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पुराने कटे हुए कनेक्शनों को भी राहत दी गई, जिससे विभाग को 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ.

टीम वर्क और रणनीति की सफलता
SE विवेक शर्मा ने बताया कि इस सफलता का मुख्य कारण बकायेदारों तक सोशल नेटवर्किंग, पैंफलेट वितरण और स्थानीय स्तर पर लगाए गए शिविर थे. एईएन, एआरओ, जेईएन और फीडर इंचार्जों ने मिलकर शानदार टीम वर्क किया. डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर प्रभावी कार्रवाई भी की गई, जिसमें ट्रांसफार्मर उतारना और कनेक्शन काटना शामिल रहा. इस वित्तीय वर्ष में धौलपुर जिले में 693 करोड़ रुपये की बिजली बेची गई, जबकि कुल राजस्व वसूली 719 करोड़ रुपये से अधिक रही.

डिस्कॉम CMD की सराहना
डिस्कॉम प्रबंध निदेशक (CMD) आरती डोगरा ने धौलपुर जिले की इस रिकॉर्ड राजस्व वसूली की सराहना की है. उन्होंने कहा कि धौलपुर में बिजली समस्याओं और बड़े क्षेत्रफल के बावजूद यह उपलब्धि बेहद उल्लेखनीय है. इस अभियान से न सिर्फ विभाग को फायदा हुआ, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पुरानी गड़बड़ियों वाले बिल सुधारकर राहत मिली. सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंचा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news