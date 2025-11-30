Dholpur News: निहालगंज में बीएलओ की मौत से हड़कंप, परिजनों ने कहा—अत्यधिक तनाव से बिगड़ी तबीयत

Dholpur News: निहालगंज थाना क्षेत्र की प्रताप विहार कॉलोनी में 42 वर्षीय बीएलओ अनुज गर्ग की शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया. परिजनों का आरोप है कि लगातार चुनावी कार्य और प्रशासनिक दबाव के कारण वह मानसिक तनाव में थे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई.
BLO Death in Dholpur: निहालगंज थाना क्षेत्र की प्रताप विहार कॉलोनी में शनिवार रात एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.
मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि अनुज पुत्र कालीचरन गर्ग उम्र करीब 42 वर्ष वह पिछले कई दिनों से अत्यधिक काम के दबाव में था. बार-बार चुनावी कार्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कारण उसे ठीक से आराम भी नहीं मिल पा रहा था. परिजनों का आरोप है कि कार्यभार अधिक होने के कारण मृतक मानसिक तनाव में था, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.
मृतक बीएलओ की पहचान 42 वर्षीय अनुज गर्ग पुत्र कालीचरन के रूप में हुई है. उनकी बहन वंदना गर्ग ने बताया कि अनुज को धौलपुर शहर के गौशाला सेक्टर की भाग संख्या 158 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
वंदना गर्ग के अनुसार, एसआईआर (संक्षिप्त पुनरीक्षण) के काम के दबाव के कारण अनुज को अक्सर देर रात 2 बजे तक काम करना पड़ता था. घटना वाली रात करीब 1 बजे अनुज रोज की तरह मतदाताओं के फॉर्म का डेटा अपलोड कर रहे थे.
इसी दौरान उन्होंने चाय पीने के लिए मांगी. चाय पीने से पहले ही अनुज अचानक बेहोश हो गए. बेहोश होते ही परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने अनुज गर्ग को मृत घोषित कर दिया.
इसके बाद परिजन शव को लेकर घर लौट गए. घटना की सूचना मिलने पर सुबह पुलिस मृतक के घर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा. घटना के बाद से कॉलोनी में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
