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डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

Dholpur News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या के बाद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव धौलपुर के भवूतीपूरा गांव पहुंच गया. जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार उसके तीनों भाइयों की मौजूदगी में किया गया. छोटे भाई पप्पू गुर्जर समेत पान सिंह और लाल सिंह को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव लाया गया.

Edited byAman SinghReported byBhanu sharma
Published: Jul 01, 2026, 03:23 PM|Updated: Jul 01, 2026, 03:23 PM
डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी
Image Credit: Dholpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dakait Jagan Gurjar Last Rites: राजस्थान के अजमेर को हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या के बाद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव आज धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के भवूतीपूरा गांव पहुंचा. शव के गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन परिजनों का कहना था कि अंतिम संस्कार जगन के तीनों भाइयों के पहुंचने के बाद ही किया जाएगा.

तीनों भाइयों के आने के बाद हुआ अंतिम संस्कार

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जानकारी के मुताबिक, जगन गुर्जर का छोटा भाई और कुख्यात डकैत पप्पू गुर्जर, जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, उसे पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस कस्टडी में उसके पैतृक गांव भवूतीपूरा लेकर पहुंची. वहीं उसके बड़े भाई पान सिंह और लाल सिंह को भी जेल से सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लाया गया. तीनों भाई अंतिम दर्शन कर वापस चले गए, इसके बाद जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार किया गया.

Dakait Jagan Gurjar ka gaon
Dakait Jagan Gurjar ka gaon

संवेदनशील स्थिति को देखते हुए भवूतीपूरा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), चार पुलिस उपाधीक्षक (CO) समेत कई थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

Dakait Jagan Gurjar ka gaon

दो दिन पहले जेल में हुई थी हत्या

गौरतलब है कि दो दिन पहले अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं. जगन गुर्जर धौलपुर, करौली और मध्य प्रदेश के मुरैना इलाके में लंबे समय तक सक्रिय रहा था, उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. प्रशासन का कहना है कि अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

Dakait Pappu Gurjar

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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