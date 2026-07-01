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Dakait Jagan Gurjar Last Rites: राजस्थान के अजमेर को हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या के बाद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव आज धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के भवूतीपूरा गांव पहुंचा. शव के गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन परिजनों का कहना था कि अंतिम संस्कार जगन के तीनों भाइयों के पहुंचने के बाद ही किया जाएगा.
तीनों भाइयों के आने के बाद हुआ अंतिम संस्कार
जानकारी के मुताबिक, जगन गुर्जर का छोटा भाई और कुख्यात डकैत पप्पू गुर्जर, जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, उसे पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस कस्टडी में उसके पैतृक गांव भवूतीपूरा लेकर पहुंची. वहीं उसके बड़े भाई पान सिंह और लाल सिंह को भी जेल से सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लाया गया. तीनों भाई अंतिम दर्शन कर वापस चले गए, इसके बाद जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार किया गया.
संवेदनशील स्थिति को देखते हुए भवूतीपूरा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), चार पुलिस उपाधीक्षक (CO) समेत कई थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.
दो दिन पहले जेल में हुई थी हत्या
गौरतलब है कि दो दिन पहले अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं. जगन गुर्जर धौलपुर, करौली और मध्य प्रदेश के मुरैना इलाके में लंबे समय तक सक्रिय रहा था, उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. प्रशासन का कहना है कि अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.
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