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Chambal River Warning: धौलपुर में चंबल का रौद्र रूप, शाम तक खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंच सकता है जलस्तर!

Dholpur Chambal River: धौलपुर में नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी में तेज उफान आ गया है. जलस्तर शाम तक खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर पहुंचने की संभावना है. प्रशासन के मुताबिक फिलहाल किसी गांव पर खतरा नहीं है, लेकिन लोगों से नदी किनारे नहीं जाने और पशुधन को सुरक्षित रखने की अपील की गई है. वहीं निचले इलाकों में बाजरे की खड़ी फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 12, 2026, 10:33 AM IST | Updated:Aug 12, 2026, 10:33 AM IST
Chambal River Warning: धौलपुर में चंबल का रौद्र रूप, शाम तक खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंच सकता है जलस्तर!
Image Credit: Dholpur Chambal River

Chambal Water Level: धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी में तेज उफान आया है. शाम तक जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर पहुंचने की संभावना है. प्रशासन ने फिलहाल किसी गांव पर खतरा नहीं बताया है, लेकिन लोगों और पशुपालकों को नदी व निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है.


राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है. नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल में तेज उफान आया है. नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और शाम तक जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

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हालांकि प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी गांव पर तत्काल खतरा नहीं है. इसके बावजूद नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने और पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर रखने की अपील की गई है. दूसरी तरफ निचले इलाकों में खेती करने वाले किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. खेतों में खड़ी बाजरे की फसल पर पानी का खतरा मंडरा रहा है.


4.15 लाख क्यूसेक पानी से चंबल में आया उफान
चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह नवनेरा बैराज से छोड़ा गया पानी है. 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी का बहाव तेज हो गया और पानी का स्तर लगातार ऊपर जाने लगा. धौलपुर में चंबल का जलस्तर बढ़ने के साथ प्रशासन ने नदी के आसपास निगरानी बढ़ा दी है. खासतौर पर निचले इलाकों पर नजर रखी जा रही है. आने वाले घंटों में पानी और बढ़ता है या स्थिर होता है, इस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है. फिलहाल राहत की बात यह है कि प्रशासन ने किसी गांव पर सीधे खतरे की स्थिति नहीं बताई है. लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.


नदी किनारे जाने से क्यों रोका जा रहा है?
चंबल में इस समय पानी का बहाव सामान्य दिनों के मुकाबले काफी तेज है. ऐसे में नदी के किनारे जाना जोखिम भरा हो सकता है. पानी का स्तर बढ़ने के साथ नदी के किनारे की जमीन भी कमजोर हो सकती है. इसी वजह से प्रशासन ने लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की है. ग्रामीणों को खासतौर पर बच्चों को नदी की तरफ नहीं जाने देने की सलाह दी गई है. पशुपालकों से भी अपने मवेशियों को नदी और निचले इलाकों से दूर रखने को कहा गया है.


किसानों की बढ़ी चिंता, बाजरे की फसल पर नजर
चंबल का पानी बढ़ने से धौलपुर के निचले इलाकों में खेती करने वाले किसान भी चिंतित हैं. कई जगह खेतों में बाजरे की फसल खड़ी है. किसानों को डर है कि अगर पानी खेतों तक पहुंचा तो फसल को नुकसान हो सकता है. अभी यह साफ नहीं है कि कितने खेतों में पानी पहुंचा है या फसल को कितना नुकसान हुआ है. लेकिन जलस्तर लगातार बढ़ने की स्थिति में किसानों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है. इस समय किसान नदी के पानी और प्रशासन की ओर से जारी जानकारी पर नजर बनाए हुए हैं.


आखिर धौलपुर में कहां से आता है चंबल का इतना पानी?
चंबल नदी का पानी धौलपुर तक पहुंचने के पीछे मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक फैला पूरा नदी तंत्र काम करता है. चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के पास जानापाव पहाड़ी से माना जाता है. यहां से निकलने के बाद नदी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से होकर आगे बढ़ती है और फिर राजस्थान में प्रवेश करती है. यानी धौलपुर में चंबल का जलस्तर केवल स्थानीय बारिश पर निर्भर नहीं रहता. नदी के ऊपरी हिस्से में बारिश और बांध-बैराजों से छोड़ा गया पानी भी आगे चलकर धौलपुर तक पहुंचता है.


गांधी सागर से कोटा और नवनेरा तक जुड़ी है कहानी
चंबल नदी पर कई बड़े बांध और बैराज बने हुए हैं. इनमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज प्रमुख हैं. इसके अलावा नवनेरा बैराज भी चंबल के पानी के बहाव को प्रभावित करने वाले प्रमुख ढांचों में शामिल है. जब इन बांधों या बैराजों से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो उसका असर नदी के निचले हिस्सों में दिखाई देता है. पानी आगे बढ़ते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जैसे इलाकों तक पहुंचता है. इसी वजह से चंबल के ऊपरी हिस्से में बारिश या बैराज से पानी छोड़े जाने की खबर मिलते ही धौलपुर में नदी के जलस्तर पर नजर बढ़ा दी जाती है.


सहायक नदियां भी बढ़ाती हैं चंबल का पानी
चंबल में केवल बैराजों से छोड़ा गया पानी ही नहीं आता. मध्य प्रदेश और राजस्थान के हाड़ौती इलाके में जब तेज बारिश होती है तो कई छोटी-बड़ी नदियों का पानी भी चंबल में पहुंचता है. बनास, कालीसिंध, पार्वती और परवन चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल हैं. जब इन नदियों में पानी बढ़ता है तो उसका असर आगे चलकर चंबल के जलस्तर पर भी पड़ता है. यही वजह है कि चंबल नदी का जलस्तर समझने के लिए केवल धौलपुर में हुई बारिश को देखना काफी नहीं होता. नदी के ऊपरी हिस्से, मध्य प्रदेश में बारिश, बांधों के पानी और सहायक नदियों की स्थिति भी देखनी पड़ती है.


धौलपुर के बाद कहां जाती है चंबल?
धौलपुर के आगे चंबल नदी राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती है. आगे चलकर यह इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है. इस पूरे रास्ते में नदी के पानी का असर अलग-अलग इलाकों में दिखाई देता है. इसलिए चंबल में जब भी बड़े स्तर पर पानी छोड़ा जाता है तो प्रशासन की नजर केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहती. नदी के पूरे बहाव क्षेत्र में स्थिति पर नजर रखना जरूरी हो जाता है.


फिलहाल प्रशासन की नजर जलस्तर पर
धौलपुर में फिलहाल प्रशासन का कहना है कि किसी गांव पर तत्काल खतरा नहीं है. फिर भी बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए लोगों को सावधान किया गया है. आने वाले कुछ घंटे अहम हैं. अगर जलस्तर अनुमान के मुताबिक खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर पहुंचता है तो निचले इलाकों में प्रशासन को और सतर्कता बढ़ानी पड़ सकती है. फिलहाल लोगों से अपील है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें, मवेशियों को सुरक्षित रखें और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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