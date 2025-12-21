Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

CM भजनलाल के विकास दावों पर कांग्रेस का पलटवार, बोले- 100 करोड़ के भी नहीं हुए काम

Rajasthan Politics: धौलपुर में दो दिन पहले मुख्यमंत्री की सभा में विकास कार्यों पर किए गए दावों पर कांग्रेस ने पलटवार किया. कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं विधायक रोहित बोहरा बोले- सरकार सफेद झूठ बोल रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Dec 21, 2025, 06:08 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 06:08 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, जानें आज का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, जानें आज का ताजा अपडेट

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल
11 Photos
rajasthan place to visit

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!
8 Photos
khatu shyam ji

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट

CM भजनलाल के विकास दावों पर कांग्रेस का पलटवार, बोले- 100 करोड़ के भी नहीं हुए काम

Rajasthan Politics: राजस्थान के धौलपुर में दो दिन पहले मुख्यमंत्री की सभा में विकास कार्यों पर किए गए दावों पर कांग्रेस ने पलटवार किया. कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं विधायक रोहित बोहरा बोले- सरकार सफेद झूठ बोल रही है. 2000 करोड़ की बात तो दूर 100 करोड़ के भी विकास काम नहीं हुए, जनता को गुमराह किया जा रहा है.

19 दिसंबर को जिले के पचगांव में महिला सम्मेलन के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा धौलपुर जिले में गत 2 साल में 2000 करोड़ के विकास काम कराए जाने के दावे को लेकर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर भजनलाल सरकार के विकास कार्यों को सफेद झूठ बताया है.

विधायकों को 30 करोड़ दिए जाने की बात को भी सिरे से खारिज कर भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया है. विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि बीजेपी की कुशासन की सरकार है. धौलपुर जिले के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है, यह मिथ्या भाषण है. विधायक ने कहा कि 2000 करोड़ की बात छोड़िए धौलपुर जिले में 100 करोड़ के भी विकास काम नहीं हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार पूर्व की अशोक गहलोत सरकार के कार्यों का इनॉग्रेशन कर रही है. भाजपा के खुद के काम अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं. उन्होंने कहा कि पहले साल में 10 करोड़ की सड़क सरकार द्वारा दी थी, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाई है. सरकार की हालत बेहद खराब है. सड़कों के अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं. धौलपुर शहर की हालत बेहद खराब है, शहर पानी में डूबा हुआ है.

10 करोड़ की सड़क धौलपुर को मिली थी, लेकिन मंत्री के यहां फाइल अटकी हुई है. धौलपुर शहर में सीवरेज के लिए 12 करोड़ के काम निकले थे, लेकिन अभी तक पेंडिंग में पड़े हैं. भाजपा की सरकार में कथनी और करनी में बहुत अंतर है. विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. भाजपा के नेता मंचों से झूठ बोल रहे हैं. सरकार कुछ भी नहीं कर रही, सरकार फ्लॉप है और सरकार कुछ नहीं जानती है.

जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार ने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा था कि 30-30 करोड़ हर विधायक को दिए हैं. जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम को बताना चाहिए कि 30 करोड़ रुपए विधायकों को कब मिला है. 5-5 करोड़ रुपए विधायक निधि कोष से मिले हैं. साल 24 और 25 में 5 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को मिला है.

उन्होंने कहा कि विधायक निधि फंड से सिर्फ काम किया जा रहा है. पीडब्ल्यूडी की सड़क धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है. उधर ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का भी फंड इन्होंने नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री को कैलकुलेशन ठीक करना चाहिए. धौलपुर की जनता को भ्रमित नहीं करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDholpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news