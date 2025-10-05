धौलपुर में वारदात की फिराक में घूम रहा था हिस्ट्रीशीटर, एक बदमाश अवैध हथियारों सहित अरेस्ट

Dholpur News: सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की हैं. पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस जब्त किया है.

थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में मोठीयापुरा पुल के पास एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश अवैध हथियारों के साथ किसी वारदात की फिराक में घूम रहे है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध हथियार सहित आरोपी बदमाश बच्चा उर्फ ओमप्रकाश मीणा निवासी भिरामद थाना नादनपुर को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध कट्टा 315 बोर एक जिंदा कारतूस जब्त किया हैं. आरोपी बदमाश के खिलाफ कई थानों में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार के बारे में पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है. कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा.

पढ़ें धौलपुर की एक और खबर

पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने कल दो गेट 2 फीट खोलकर 2107 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज किया था. पानी की आवक शुरू होने से पार्वती नदी से गुजर रहे कई सड़क मार्ग का संपर्क कट गया है. जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने की नसीहत दी है.

पूर्व में धौलपुर और करौली जिले में जोरदार बारिश हुई थी. करौली एवं डांग क्षेत्र में हुई बारिश का पानी पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पहुंच गया. गेज मेंटेन करने के लिए जल संसाधन विभाग ने बांध के दो गेट खोलकर पानी पार्वती नदी में रिलीज कर दिया था. 14 घंटे बाद पानी सैपऊ बाड़ी रपट मार्ग, मालोनी खुर्द रपट मार्ग,सखवारा रपट मार्ग,ठेकुली रपट मार्ग, रंडोली रपट मार्ग,नागर रपट मार्ग एवं नादोली रपट मार्ग पर पहुँच गया.सड़क मार्गो पर दो से तीन फीट तक पानी की चादर चलना शुरू हो गया है.

जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है. बारिश थमने के बाद गेज स्टेबल बना हुआ था. लेकिन बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की जोरदार आवक शुरू गई. गेज लेवल क्रॉस होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों के निर्देश में दो गेट दो फीट खोलकर पानी रिलीज कर दिया. उन्होंने बताया 6 सेंटीमीटर बांध का लेवल कम होने की वजह से रात्रि को दोनों गेट बंद कर दिए हैं. हर घंटे गेज का अपडेट लिया जा रहा है. फिलहाल गेज पूरी तरह से मेंटेन हो चुका है.

