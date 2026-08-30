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Dholpur News: धौलपुर के सरमथुरा आंगई थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. धोध-बिरजा गांव के पास मंदिर पर आई तीन महिलाओं और एक किशोर के पोखर में डूबने से मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.
किशोर को बचाने पानी में उतरी महिलाएं
बताया गया कि मंदिर पर आने के दौरान एक किशोर अचानक पोखर में डूबने लगा. उसे पानी में डूबता देखकर वहां मौजूद तीनों महिलाओं ने उसे बचाने के लिए पोखर में छलांग लगा दी. हालांकि, किशोर को बचाने की कोशिश में तीनों महिलाएं भी गहरे पानी में डूब गईं. इस हादसे में चार लोगों की जान चली गई.
ग्रामीणों की मदद से निकाले तीन शव
घटना की जानकारी मिलने के बाद आंगई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पोखर से तीन महिलाओं के शव बाहर निकलवा लिए. वहीं, किशोर के शव की तलाश अभी जारी है. पुलिस और ग्रामीण मिलकर उसकी तलाश में जुटे हुए हैं.
मोरोली गांव की रहने वाली थीं महिलाएं
पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाली तीनों महिलाएं मोरोली गांव की बताई जा रही हैं. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है और किशोर के शव की तलाश जारी है.
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