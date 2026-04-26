/धौलपुर में पार्वती नदी में नहाते समय बड़ा हादसा, 3 बच्चों की डूबने से मौत

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के एक गांव में पार्वती नदी में गहरे पानी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई. एक साथ तीन बच्चों की मौत से गडाईच गांव में मातम पसर गया.
Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गडाईच गांव में पार्वती नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. नहाते समय गहरे पानी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
कैसे हुआ हादसा?
जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर गडाईच गांव के करीब एक दर्जन बच्चे पार्वती नदी में नहाने गए थे. नहाते-नहाते कुछ बच्चे अनजाने में गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे. उन्हें बचाने के लिए 12 वर्षीय भूरा पुत्र रामबरन, 12 वर्षीय सोनम पुत्री रघुवीर और 14 वर्षीय निशु पुत्री भूरी सिंह ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी लेकिन पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण तीनों बच्चे खुद ही डूब गए. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर दौड़े.
गोताखोरों ने निकाले शव
सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शव नदी से बाहर निकाले गए.पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
पुलिस ने शुरू की जांच
सीओ सिटी खलील अहमद ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा गहरे पानी में जाने के कारण हुआ है. बच्चों के साथ गए अन्य साथियों से पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच जारी है.
गांव में पसरा मातम
एक साथ तीन बच्चों की मौत से गडाईच गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक बच्चों के घरों में कोहराम मचा हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि पार्वती नदी में इस जगह गहरा गड्ढा है, जिसकी जानकारी बच्चों को नहीं थी. पुलिस-प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को अकेले नदी, तालाब या गहरे पानी में नहाने न भेजें.
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