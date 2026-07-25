/धौलपुर में 24 जुलाई बना हादसों का दिन, अलग-अलग 3 हादसों में 5 की मौत, 24 घायल

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में शनिवार को एक के बाद एक 3 अलग अलग सड़क हादसों ने कोहराम मचा दिया. अलग-अलग जगहों पर हुई इन दुर्घटनाओं में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं. इनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने सभी शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं.

पहला हादसा- सैपऊ, NH-123 पार्वती पुल

सैपऊ थाना इलाके में NH-123 पर पार्वती पुल के पास बाइक, कार और केन्ट्रा की आमने-सामने टक्कर हो गई. पुल पर खड़ी कार को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ. हादसे में परौआ निवासी दो चचेरे भाई रवि कुशवाहा और सोनू कुशवाहा की मौके पर मौत हो गई. बाइक सवार तीसरा युवक सत्यवान गंभीर घायल है.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा हादसा-बाड़ी, NH-11B नयापुरा

बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में NH-11B पर नयापुरा गांव के पास कैला देवी दर्शन कर लौट रही श्रद्धालुओं की पिकअप का अचानक अगला पहिया निकल गया. इससे पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. गाड़ी में करीब 35 लोग सवार थे. हादसे में आगरा के ककुआ निवासी 50 वर्षीय रिमला पत्नी दलेल की मौत हो गई. 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। 10 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.

तीसरा हादसा-कौलारी, कोलुआ का पुरा

कौलारी थाना इलाके में कोलुआ का पुरा गांव के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई. कार में सवार खरगपुर निवासी 45 वर्षीय हेत सिंह पुत्र सरदार सिंह और सोने का पुरा निवासी 16 वर्षीय शिवकुमार पुत्र दर्शन सिंह की मौके पर मौत हो गई. कार सवार 26 वर्षीय केशव कुमार और 18 वर्षीय मनीष गंभीर घायल हैं. परिजनों ने बताया सभी लोग गांव में उधारी का पैसा मांगने जा रहे थे.

कौलारी थाना प्रभारी हरिनारायण ने बताया कि इस हादसे के दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.