धौलपुर की हवा बनी जहर, AQI 230 पार! दिल्ली से भी खराब हुआ एयर क्वालिटी

Rajasthan news: धौलपुर में AQI 230 के पार पहुंचने से प्रदूषण का गंभीर संकट है. टायर फैक्टरियों के धुएं और जर्जर सड़कों की धूल मुख्य कारण हैं. इससे जुकाम और सांस की दिक्कतें बढ़ रही हैं. डॉ. अग्रवाल ने AQI को 50-90 सामान्य रेंज से अधिक बताते हुए मास्क के प्रयोग की सलाह दी है.
Dholpur Pollution News: दिल्ली-एनसीआर से सटे धौलपुर जिले में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है. यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 230 के पार पहुंच गया है, जो कई मामलों में दिल्ली-एनसीआर से भी खराब स्थिति दर्शा रहा है. इस गंभीर प्रदूषण के कारण आमजन को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं और वे मास्क पहनने को मजबूर हैं.
प्रदूषण के मुख्य स्रोत
बढ़ते प्रदूषण के पीछे दो प्रमुख कारण हैं, जिन पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है. शहर में संचालित टायर फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं हवा में हानिकारक कणों की मात्रा को लगातार बढ़ा रहा है. शहर के अधिकांश सड़क मार्ग लंबे समय से गिट्टी और गड्डों में तब्दील हैं, जिससे लगातार धूल के गुबार उड़ते रहते हैं. जिला प्रशासन द्वारा धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है.
स्वास्थ्य पर गंभीर असर
मेडिकल कॉलेज धौलपुर के सहायक आचार्य डॉ. दीपेश अग्रवाल ने बताया कि धौलपुर में AQI लगातार बढ़ रहा है, जबकि इसकी सामान्य रेंज 50 से 90 के बीच होनी चाहिए. उन्होंने पुष्टि की कि दूषित हवा के कारण लोगों में जुकाम, छींकें आना, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं.
डॉ. अग्रवाल ने लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करने और समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी है. धौलपुर में यह प्रदूषण स्तर स्थानीय प्रशासन की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
