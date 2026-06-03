/शादी के गहनों से शुरू हुआ था विवाद, फिर 22 साल के युवक ने रंगदारी मांगने के लिए रचा ऐसा खौफनाक खेल!

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने समन्वित प्रयासों के जरिए इस मामले का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

अज्ञात कॉल से मिली थी रंगदारी की धमकी

जानकारी के अनुसार 29 मई 2026 को सुबह करीब 9 बजकर 15 मिनट पर बाड़ी के छपेटी पाड़ा निवासी सराफा व्यापारी मोहनलाल मित्तल (53) के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए 20 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की और रकम नहीं देने पर व्यापारी तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

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पहले कॉल के लगभग दो मिनट बाद सुबह 9 बजकर 17 मिनट पर दोबारा फोन किया गया और फिर से वही धमकी दोहराई गई. लगातार मिली धमकियों से व्यापारी और उनका परिवार भयभीत हो गया.

व्यापारी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

घटना के बाद मोहनलाल मित्तल ने उसी दिन बाड़ी थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308-5 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए.

जांच में सामने आया पुराना विवाद

पुलिस जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि व्यापारी और आरोपी के बीच पहले से लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. जानकारी के अनुसार करीब तीन महीने पहले शादी के लिए गहने बनवाने के उद्देश्य से कुछ अग्रिम राशि दी गई थी. बाद में उसी राशि की वापसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया. जांच में यह भी सामने आया कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने गांव के एक व्यक्ति सुनम कुमार का मोबाइल फोन लेकर व्यापारी को कॉल किया था. कॉल के दौरान उसने खुद को अंडरवर्ल्ड से जुड़ा व्यक्ति बताकर डराने और दबाव बनाने का प्रयास किया.

पुलिस ने ऐसे पकड़ा आरोपी

मामले की जांच कर रही टीमों ने कॉल डिटेल, मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान की. इसके अलावा संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई और स्थानीय स्तर पर भी सूचनाएं जुटाई गईं.

पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी अमित कुमार गुर्जर (22), निवासी बड़ा मानपुर, थाना कोलारी, जिला धौलपुर की पहचान हुई. कांस्टेबल राजेन्द्र की सूचना के आधार पर पुलिस ने मानपुर मोड़, थाना कोलारी क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मोबाइल बरामद, जांच जारी

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है.

पुलिस टीम की भूमिका रही अहम

इस कार्रवाई में थानाधिकारी देवेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक जगदीश सिंह, नवीन कुमार, नीरज कुमार, कांस्टेबल राजेन्द्र और कांस्टेबल सूबैसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस के अनुसार आरोपी तक पहुंचने और उसे गिरफ्तार करने में कांस्टेबल राजेन्द्र का विशेष योगदान रहा.

अपराधियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है. उन्होंने कहा कि अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.