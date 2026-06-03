Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /शादी के गहनों से शुरू हुआ था विवाद, फिर 22 साल के युवक ने रंगदारी मांगने के लिए रचा ऐसा खौफनाक खेल!

शादी के गहनों से शुरू हुआ था विवाद, फिर 22 साल के युवक ने रंगदारी मांगने के लिए रचा ऐसा खौफनाक खेल!

Dholpur News: धौलपुर के बाड़ी में सराफा व्यापारी से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन बताकर धमकी दी थी.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhanu sharma
Published: Jun 03, 2026, 09:58 AM|Updated: Jun 03, 2026, 09:58 AM
शादी के गहनों से शुरू हुआ था विवाद, फिर 22 साल के युवक ने रंगदारी मांगने के लिए रचा ऐसा खौफनाक खेल!
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने समन्वित प्रयासों के जरिए इस मामले का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

अज्ञात कॉल से मिली थी रंगदारी की धमकी
जानकारी के अनुसार 29 मई 2026 को सुबह करीब 9 बजकर 15 मिनट पर बाड़ी के छपेटी पाड़ा निवासी सराफा व्यापारी मोहनलाल मित्तल (53) के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए 20 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की और रकम नहीं देने पर व्यापारी तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले कॉल के लगभग दो मिनट बाद सुबह 9 बजकर 17 मिनट पर दोबारा फोन किया गया और फिर से वही धमकी दोहराई गई. लगातार मिली धमकियों से व्यापारी और उनका परिवार भयभीत हो गया.

व्यापारी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
घटना के बाद मोहनलाल मित्तल ने उसी दिन बाड़ी थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308-5 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए.

जांच में सामने आया पुराना विवाद
पुलिस जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि व्यापारी और आरोपी के बीच पहले से लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. जानकारी के अनुसार करीब तीन महीने पहले शादी के लिए गहने बनवाने के उद्देश्य से कुछ अग्रिम राशि दी गई थी. बाद में उसी राशि की वापसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया. जांच में यह भी सामने आया कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने गांव के एक व्यक्ति सुनम कुमार का मोबाइल फोन लेकर व्यापारी को कॉल किया था. कॉल के दौरान उसने खुद को अंडरवर्ल्ड से जुड़ा व्यक्ति बताकर डराने और दबाव बनाने का प्रयास किया.

पुलिस ने ऐसे पकड़ा आरोपी
मामले की जांच कर रही टीमों ने कॉल डिटेल, मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान की. इसके अलावा संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई और स्थानीय स्तर पर भी सूचनाएं जुटाई गईं.

पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी अमित कुमार गुर्जर (22), निवासी बड़ा मानपुर, थाना कोलारी, जिला धौलपुर की पहचान हुई. कांस्टेबल राजेन्द्र की सूचना के आधार पर पुलिस ने मानपुर मोड़, थाना कोलारी क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मोबाइल बरामद, जांच जारी
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है.

पुलिस टीम की भूमिका रही अहम
इस कार्रवाई में थानाधिकारी देवेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक जगदीश सिंह, नवीन कुमार, नीरज कुमार, कांस्टेबल राजेन्द्र और कांस्टेबल सूबैसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस के अनुसार आरोपी तक पहुंचने और उसे गिरफ्तार करने में कांस्टेबल राजेन्द्र का विशेष योगदान रहा.

अपराधियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है. उन्होंने कहा कि अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक आज, उदयपुर में डॉक्टर से मारपीट और तोड़फोड़

ट्रेंडिंग न्यूज़

क्या इस बार मानसून के साथ राजस्थान में फिर आएंगे टिड्डी दल? विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Rajasthan News: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा बदलाव, जिला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर के पद खत्म, अब ये होगा नया नाम

सिर्फ तेल नहीं, हॉर्मुज से आता है, रेगिस्तान का खूंखार विलेन! क्या इस बार टल गया खतरा?

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

6 बच्चों का पिता कर रहा तीसरे निकाह की तैयारी, पत्नी बच्चों संग एसपी ऑफिस पहुंची, की ये बड़ी मांग!

भीलवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी मुर्गों से भरी पिकअप, चालक की मौत

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

BJP अल्पसंख्यक मोर्चा में 'नारी शक्ति' का जलवा! हमीद खान मेवाती ने टीम में इन 7 महिलाओं को दी बड़ी जगह

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

जयपुर में फिर थार का कहर, MBBS स्टूडेंट राकेश मीणा को मारी टक्कर, 150 मीटर तक घसीटी बाइक

मामूली ब्रेक के बाद कल से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में 5 दिन तक आंधी-बारिश से नहीं मिलेगी राहत

Rajasthan News: भीषण गर्मी में बड़ी राहत, PHED के 6 स्पेशल अभियान में 3 हजार हैंडपंप ठीक, 1401 अवैध कनेक्शन कटे

Rajasthan News: इस तरह बनाएं मारवाड़ की पितोड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि पनीर भी हो जाए फेल

Rajasthan News: पांचवे बड़ा मंगल पर करें बालाजी के दर्शन, 1 हजार साल पुराना है राजस्थान का ये मंदिर, होगी हर मनोकामना पूरी

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बारां में भीषण सड़क हादसा: हाईवे पर पलटी स्लीपर बस, मासूम समेत दो की मौत

Rajasthan Crime: अलवर में स्कूल-आंगनबाड़ी में मिले खून के निशान! 15 दिन से रह रहा परिवार अचानक गायब

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

पानी में फेंकने चले थे 'मौत का सामान', खुद के हाथों के ही उड़ गए चीथड़े! पढ़ें बांसवाड़ा का खौफनाक हादसा

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट, HC की सख्ती के बाद आयोग ने मांगा डेटा, क्या अब होगा समाधान ?

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

13 दिन पहले BSTC एग्जाम के लिए निकली बालिका आजतक लापता

Rajasthan News: राजस्थान में 8 हजार प्रिंसिपल्स का भविष्य अधर में, 8 जून से उग्र आंदोलन की चेतावनी

अलवर, भरतपुर, दौसा समेत इन 14 जिलों में मौसम का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

PM Fasal Bima Yojana: बदल गए PM फसल बीमा के नियम, किसानों के हक में कृषि विभाग का सबसे कड़ा फैसला

अलवर में रूह कंपा देने वाला हादसा! सड़क पर मौत बनकर गिरा 11 KV का तार, पलक झपकते ही जिंदा जल गए 2 लोग

नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

वागड़ में 2500 करोड़ से विकास का महाधमाका! 338 गांवों की बदलेगी किस्मत, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

बिजली कनेक्शन लेने वालों को झटका, जयपुर डिस्कॉम ने बढ़ाई सामग्री की दरें, अब ये काम होंगे महंगे

सुबह-सुबह जयपुर सर्राफा बाजार से आई बड़ी खबर, खरीदारों की होगी मौज! जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट

Rajasthan Weather: आज 70 की स्पीड से चलेगा अंधड़, 43 डिग्री से नीचे गिरेगा पारा, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

TAGS:
Dholpur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल
jhunjhunu news
2
jaipur enws
3
Rajasthani Kahavat
4
baran news
5
jodhpur news