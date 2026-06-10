/24 सिलेंडर नहीं दिए तो बवाल! धौलपुर में गैस एजेंसी स्टाफ से मारपीट और लूट का आरोप

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गैस एजेंसी के स्टाफ के साथ होम डिलीवरी के दौरान मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ और कैश लूटने का मामला सामने आया है. घटना सरमथुरा रोड स्थित देव गार्डन के पास की बताई जा रही है. घटना के बाद गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने एजेंसी संचालक के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और गिरफ्तारी की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर गैस सप्लाई का कार्य बंद किया जाएगा.

होम डिलीवरी से लौटते समय रोकी गैस गाड़ी

खानपुर गांव निवासी पीड़ित संत कुमार पुत्र जगदीश शर्मा ने बताया कि वह इंडियन गैस एजेंसी पर कार्यरत है. घटना के समय वह गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी कर वापस लौट रहा था. गाड़ी में 40 सिलेंडर थे और होम सप्लाई के बाद वह एजेंसी लौट रहा था.

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पीड़ित के अनुसार, सरमथुरा रोड पर देव गार्डन के पास ठाकुर पाड़ा निवासी संतोष कुमार और किल्ली ठाकुर बाइक पर आए और गैस गाड़ी को रोक लिया.

24 सिलेंडर मांगने पर हुआ विवाद

संत कुमार ने बताया कि आरोपियों ने उनसे 24 गैस सिलेंडर देने की मांग की. इस पर उन्होंने कहा कि गाड़ी में उस समय कोई भरा हुआ सिलेंडर नहीं है. यदि उनके पास डायरी और डीएसए नंबर है तो अगले दिन नियमानुसार सप्लाई कर दी जाएगी.

इस बात से नाराज होकर आरोपी कथित रूप से गाली-गलौज करने लगे और संत कुमार को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया. जब साथ मौजूद कर्मचारियों ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई.

लाठी-सरियों से मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने लाठियों और सरियों से उसकी पिटाई की. दहशत फैलाने के लिए गैस गाड़ी का आगे का शीशा भी तोड़ दिया गया. इतना ही नहीं, आरोप है कि बैग में रखी गैस रिफिल की नगदी भी छीन ली गई.

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जाते समय आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर गाड़ी सहित जला देने की धमकी दी.

गिरफ्तारी नहीं हुई तो बंद होगी गैस सप्लाई एजेंसी संचालक शम्भू दयाल गुप्ता ने बताया कि घटना के बाद पूरा स्टाफ भयभीत है. उन्होंने कहा कि बैग में कितनी नकदी थी, इसका हिसाब लगाने के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी.

एजेंसी संचालक के अनुसार, कर्मचारियों ने साफ कहा है कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बुधवार को गैस सप्लाई का वितरण कार्य बंद रखा जाएगा. फिलहाल पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई की मांग की है.