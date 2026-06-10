Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /24 सिलेंडर नहीं दिए तो बवाल! धौलपुर में गैस एजेंसी स्टाफ से मारपीट और लूट का आरोप

24 सिलेंडर नहीं दिए तो बवाल! धौलपुर में गैस एजेंसी स्टाफ से मारपीट और लूट का आरोप

Dholpur News: धौलपुर के बाड़ी में गैस एजेंसी के स्टाफ से होम डिलीवरी के दौरान मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ और कैश लूटने का आरोप लगा है. पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दी है. कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर गैस सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhanu sharma
Published: Jun 10, 2026, 01:18 PM|Updated: Jun 10, 2026, 01:18 PM
24 सिलेंडर नहीं दिए तो बवाल! धौलपुर में गैस एजेंसी स्टाफ से मारपीट और लूट का आरोप
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गैस एजेंसी के स्टाफ के साथ होम डिलीवरी के दौरान मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ और कैश लूटने का मामला सामने आया है. घटना सरमथुरा रोड स्थित देव गार्डन के पास की बताई जा रही है. घटना के बाद गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने एजेंसी संचालक के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और गिरफ्तारी की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर गैस सप्लाई का कार्य बंद किया जाएगा.

होम डिलीवरी से लौटते समय रोकी गैस गाड़ी
खानपुर गांव निवासी पीड़ित संत कुमार पुत्र जगदीश शर्मा ने बताया कि वह इंडियन गैस एजेंसी पर कार्यरत है. घटना के समय वह गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी कर वापस लौट रहा था. गाड़ी में 40 सिलेंडर थे और होम सप्लाई के बाद वह एजेंसी लौट रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित के अनुसार, सरमथुरा रोड पर देव गार्डन के पास ठाकुर पाड़ा निवासी संतोष कुमार और किल्ली ठाकुर बाइक पर आए और गैस गाड़ी को रोक लिया.

24 सिलेंडर मांगने पर हुआ विवाद
संत कुमार ने बताया कि आरोपियों ने उनसे 24 गैस सिलेंडर देने की मांग की. इस पर उन्होंने कहा कि गाड़ी में उस समय कोई भरा हुआ सिलेंडर नहीं है. यदि उनके पास डायरी और डीएसए नंबर है तो अगले दिन नियमानुसार सप्लाई कर दी जाएगी.

इस बात से नाराज होकर आरोपी कथित रूप से गाली-गलौज करने लगे और संत कुमार को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया. जब साथ मौजूद कर्मचारियों ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई.

लाठी-सरियों से मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप
पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने लाठियों और सरियों से उसकी पिटाई की. दहशत फैलाने के लिए गैस गाड़ी का आगे का शीशा भी तोड़ दिया गया. इतना ही नहीं, आरोप है कि बैग में रखी गैस रिफिल की नगदी भी छीन ली गई.

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जाते समय आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर गाड़ी सहित जला देने की धमकी दी.

गिरफ्तारी नहीं हुई तो बंद होगी गैस सप्लाई एजेंसी संचालक शम्भू दयाल गुप्ता ने बताया कि घटना के बाद पूरा स्टाफ भयभीत है. उन्होंने कहा कि बैग में कितनी नकदी थी, इसका हिसाब लगाने के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी.

एजेंसी संचालक के अनुसार, कर्मचारियों ने साफ कहा है कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बुधवार को गैस सप्लाई का वितरण कार्य बंद रखा जाएगा. फिलहाल पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई की मांग की है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान को RRTS की बड़ी सौगात! दिल्ली से बहरोड़ सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचेंगे लोग

ट्रेंडिंग न्यूज़

'निर्मल पंक से पंकज, मल से कॉकरोच'... निम्बाकाचार्य के बयान से गरमाई राजनीति

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 चिकित्सकों समेत 38 मेडिकल कार्मिकों के तबादले

कोटा में राहुल गांधी के आगमन से पहले गरमाई राजनीति, BJP नेता राकेश नायक के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा को दिखाया आईना

राजस्थान की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट! गहलोत-पायलट की वायरल तस्वीर बनी चर्चा का केंद्र

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

Rajasthan News: बरसात में जलभराव से राहत की तैयारी, झुंझुनूं के लिए डीपीआर पर काम शुरू- डॉ. नवीन जैन

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

50 लाख के कर्ज से बचने के लिए दोस्त की हत्या, जयपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

अंधेरे से उजाले तक का सफर! कंधों पर डीपी उठाकर किया पहाड़ पार, अब चमकेगा पूरा गांव

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Jalore: इलाज में देरी पर भड़का युवक, MLA को फोन करके बोला- ' शर्म आनी चाहिए आपको', पढ़े पूरी बातचीत

पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक फिर जाम, किसानों का हल्ला बोल

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

लाइव कैमरे से सेना की हलचल पर निगरानी रखने की थी तैयारी! चाय की दुकान से आड़ में मुश्ताक से मिले डिजिटल सबूत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकराई, चालक सहित 7 लोगों की मौत, 26 गंभीर घायल

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

TAGS:
Dholpur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sikar News
2
Rajasthan Crime News
3
jhunjhunu News
4
Jaipur News
5
Bikaner news