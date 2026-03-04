बाड़ी में मंगला दर्शन के साथ शुरू हुई होली, कैला माता मंदिर में उमड़ा सैलाब

Holi News: धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में होली का पर्व पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया. शहर की होली की शुरुआत श्री राज राजेश्वरी कैला माता मंदिर में मंगला दर्शनों के साथ हुई. तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग भक्त मां के दर्शन करने पहुंचे और विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवार व देश की खुशहाली की कामना की.

मंदिर प्रांगण में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर और फूल-पत्तियां अर्पित कर होली की शुभकामनाएं दीं. कई लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और भक्ति गीतों की धुन पर नृत्य करते हुए उत्सव का आनंद लिया. मंदिर ट्रस्ट की ओर से फूलों और प्रसादी का वितरण किया गया, जिससे वातावरण और भी भक्तिमय हो गया.

स्थानीय निवासी राधेश्याम चंसोरिया ने बताया कि वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बाड़ी शहर में होली की शुरुआत श्री राज राजेश्वरी कैला माता मंदिर के मंगला दर्शनों से ही होती है. इस अवसर पर पूरी रात जगदम्बा मंडल द्वारा माता का जागरण किया जाता है. जागरण के दौरान भजन-कीर्तन होते हैं, जिन पर श्रद्धालु भक्ति भाव से झूमते और नृत्य करते हैं. सुबह करीब 4 बजे से ही लोग मंगला दर्शन के लिए पहुंचना शुरू कर देते हैं और यह क्रम कई घंटों तक चलता है.

इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जागरण में भाग लिया और मां के दरबार में हाजिरी लगाई. इसके बाद मंदिर परिसर में पारंपरिक ढंग से होली खेली गई. भक्ति, रंग और उल्लास का यह संगम शहरवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा.

त्योहार को लेकर मंदिर ट्रस्ट द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं. साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके. आस्था और परंपरा से जुड़ी इस शुरुआत ने बाड़ी शहर में होली के उत्सव को विशेष गरिमा प्रदान की.

