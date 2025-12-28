Zee Rajasthan
बाड़ी का महाराणा प्रताप पार्क बदहाली के आंसू रो रहा, करोड़ों की मशीनें खा रहीं जंग

Rajasthan News: धौलपुर के बाड़ी स्थित महाराणा प्रताप पार्क नगर पालिका की अनदेखी से बदहाल है.लाखों की जिम मशीनें,झूले और लाइटें वर्षों से खराब हैं.गंदगी और सूखे पौधों के कारण अब यहां सैलानियों ने आना बंद कर दिया है, जिससे सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा है.

Published: Dec 28, 2025, 04:34 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 04:34 PM IST

Maharana Pratap Park In Dholpur: धौलपुर जिले के बाड़ी शहर का गौरव कहे जाने वाला महाराणा प्रताप खेल मैदान पार्क आज अपनी दुर्दशा पर आंसू रो रहा है. जिस पार्क को कभी शहर के सबसे सुंदर स्थान और लोगों के मनोरंजन के केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, वह आज नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का शिकार होकर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है.

सुविधाओं के नाम पर केवल बर्बादी
लाखों रुपये के बजट से बना यह पार्क अब अव्यवस्थाओं का केंद्र बन चुका है. पार्क की वर्तमान स्थिति किसी को भी विचलित कर सकती है.ओपन जिम के नाम पर लगाई गई लाखों की मशीनें देखरेख के अभाव में खराब हो चुकी हैं. बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले टूट चुके हैं, जिससे अब बच्चों ने यहां आना ही बंद कर दिया है. सुबह-शाम टहलने वालों के लिए बनाया गया फुटपाथ अब गंदगी, मिट्टी और बजरी के ढेरों से अटा पड़ा है. प्लेटफॉर्म पूरी तरह जर्जर हो चुका है. सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण यहां लगे सैकड़ों पेड़-पौधे सूख चुके हैं.खरपतवार और झाड़ियों ने पूरे पार्क को अपने घेरे में ले लिया है. सजावट और सुरक्षा के लिए लगाई गई लाखों की लाइटें महज कुछ दिन जलने के बाद वर्षों से बंद पड़ी हैं.

प्रशासन की अनदेखी और जनता का आक्रोश
पार्क की इस बदहाली को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी रोष है. लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन और उपखंड के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन स्थिति 'जस की तस' बनी हुई है. लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी संसाधनों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए कोई गार्ड या सफाईकर्मी नियुक्त नहीं किया गया.

देखरेख न होने के कारण असामाजिक तत्वों ने भी यहां की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है. जो पार्क कभी लोगों की मानसिक थकान दूर करने और व्यायाम करने का स्थान था, वह अब खुद 'टेंशन' का कारण बन गया है.

समय की मांग
महाराणा प्रताप खेल मैदान के पास स्थित इस पार्क को बचाने के लिए अब स्थानीय प्रशासन को जागना होगा.फव्वारों की उखड़ी टाइल्स, खराब लाइटें और टूटी जिम मशीनों की मरम्मत कर इसे पुनः जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि बाड़ी के बच्चों और बुजुर्गों को उनका हक मिल सके.

