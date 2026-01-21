Zee Rajasthan
Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhanu sharma
Published: Jan 21, 2026, 04:47 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 04:47 PM IST

Dholpur: BJP की पूर्व प्रत्याशी नीरजा शर्मा और बेटा-बेटी के बीच हुई मारपीट, दोनों तरफ से मामला हुआ दर्ज

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के एक बड़ा कद रखने वाले राजनीतिक परिवार का घर का आपसी विवाद अब सड़कों पर आ गया. भाजपा की पूर्व प्रत्याशी और राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा की बहू नीरजा अशोक शर्मा और उनके बेटा-बेटी के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद थाने तक पहुंच गया है.

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट सहित अन्य आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का रूप ले लिया है.

मां द्वारा कराई एफआईआर
भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा उम्र 60 साल जो वर्ष 2023 में भाजपा की टिकट पर राजाखेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके द्वारा पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके बेटे दुष्यंत और बेटी मालविका ने उनके साथ मारपीट की. नीरजा के अनुसार, 20 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे जब वह घर के कामकाज में व्यस्त थी तभी बेटा-बेटी वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए घर खाली करने का दबाव बनाने लगे. समझाने पर दोनों ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और लात-घूंसे मारे. शोर सुनकर उनकी बहन वारिजा शर्मा और घरेलू नौकर ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया.

बेटी द्वारा एफआईआर
वहीं, दूसरी ओर बेटी मालविका मुद्गल उम्र 36 साल और बेटे दुष्यंत उम्र 33 साल ने भी मां नीरजा शर्मा और अपनी मौसी वारिजा शर्मा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है. मालविका का आरोप है कि 20 जनवरी को सुबह करीब 11:30 बजे जब वह ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही थीं तब रसोई के पास मौसी ने उनके साथ गाली-गलौज की.

वीडियो रिकॉर्ड करने पर मां नीरजा ने उनका मोबाइल फोन गिरा दिया और तोड़ने का प्रयास किया. इसके बाद मां और मौसी ने उनके साथ मारपीट की. मालविका ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पिछले साढ़े तीन वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, कमरे से बाहर कर दिया गया है और भोजन तक बंद कर दिया गया.

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज की
कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

गौरतलब है कि नीरजा शर्मा के पति अशोक शर्मा पूर्व में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके थे. वर्ष 2018 में उन्होंने भाजपा की टिकट पर राजाखेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अगस्त 2022 में दिल का दौरा पड़ने से अशोक शर्मा का निधन हो गया था.

वहीं, वर्ष 2023 में नीरजा शर्मा ने भाजपा के टिकट पर राजाखेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोहरा ने 15,230 वोटों से पराजित किया.

नीरजा शर्मा के ससुर बनवारीलाल शर्मा धौलपुर से कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे हैं. वे पांच बार विधायक और एक बार राज्य मंत्री रहे. वर्ष 1967 में पहली बार विधायक बने बनवारीलाल शर्मा ने 1980 में वसुंधरा राजे को हराया था और 1990 में भैरोंसिंह शेखावत को कड़ी टक्कर दी थी. 'एमएलए साहब' के नाम से मशहूर बनवारीलाल शर्मा का अक्टूबर 2024 में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था.

भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का एक बेटा और एक बेटी हैं, जो मिलकर एक एनजीओ का संचालन करते हैं. एनजीओ के माध्यम से स्कूलों में सैनिटरी पैड वितरण और बच्चों की शिक्षा को लेकर सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं.

अब बेटी द्वारा मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद यह मामला राजनीतिक के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस झगड़े के बाद झगड़ा थाने पर पहुंचने के बाद आगे की तस्वीर क्या बनेगी, क्या दिखेगी वह अब देखने वाली बात होगी?
