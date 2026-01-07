Dholpur News: भाभी ने देवर पर लगाए ये गंभीर आरोप, युवक ने गुस्से में चाकू से काट डाली महिला की नाक

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर में भाभी ने अपने देवर पर गंभीर आरोप लगाए और थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हुए कहा कि देवर ने गुस्से में उसकी नाक काट डाली. जानें पूरा मामला.
Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के तसीमों गांव में भाभी ने अपने देवर व देवरानी पर आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज करावाई.
मिली जानकारी के मुताबिक, घरेलू बंटवारे को लेकर हुए विवाद में देवर ने अपनी भाभी के साथ मारपीट करते हुए उसकी नाक काट दी. इस हमले में देवरानी भी शामिल थी. घायल महिला को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.
घायल महिला पूनम ने बताया कि उनके पति राहुल जोधपुर में लकड़ी के काम पर मजदूरी करते हैं और वह घर में अकेली रहती हैं. उनका देवर रोहित और देवरानी कामता के साथ घर के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद चल रहा है. मकान के बंटवारे को लेकर देवर और देवरानी अक्सर मारपीट करते रहते हैं.
पूनम के अनुसार, बुधवार को जब वह फोन पर बात कर रही थी तभी देवर और देवरानी ने उन पर हमला कर दिया. मारपीट के दौरान देवर ने उनकी नाक काट दी. घायल पूनम को सैपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.
वहीं, मामले को लेकर महिला ने अपने पीहर पक्ष को सूचना दी, जिस सूचना पर महिला और उसके भाई ने थाने में पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी हैं, जिस शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है.
Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर में धारदार हथियार से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. घायल युवक सोनू उर्फ सोहेल ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. घटना बीती रात को कोतवाली थाना क्षेत्र के बछेरों के घेर इलाके में हुई थी, जहां हमलावरों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.
हमले के बाद गंभीर हालत में सोनू उर्फ सोहेल को पहले टोंक से जयपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ही कराया.
पुलिस के अनुसार, घटना के बाद से आरोपी हमलावर फहीम और दिलशाद फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.
