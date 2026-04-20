/धौलपुर में सांडों की WWE! लड़ते-लड़ते कुएं में गिरे, बचाने वाले को भी पटका

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के दिहोली गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां दो सांड आपस में भिड़ गए और उनकी लड़ाई ने बड़ा रूप ले लिया. दोनों सांडों के बीच हुई यह भिड़ंत इतनी उग्र थी कि वे लड़ते-लड़ते एक पुराने कुएंनुमा गहरे गड्ढे में गिर गए. इस घटना से गांव में अफरातफरी मच गई और लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को दी गई, जिसके बाद राजाखेड़ा की तहसीलदार दीप्ति देव टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया. बचाव कार्य के लिए बड़ी क्रेन और अन्य उपकरण मौके पर लाए गए, लेकिन सांडों के लगातार हिंसक व्यवहार के कारण उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना आसान नहीं था. काफी प्रयासों के बावजूद शुरुआती कोशिशें असफल रहीं.

इसके बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन वे भी सांडों को काबू में करने में सफल नहीं हो सके. हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए थे. इसी बीच सिविल डिफेंस के एक जवान प्रदीप ने साहस दिखाते हुए खुद गड्ढे में उतरने का फैसला किया.

दूसरे सांड ने उस पर हमला कर दिया

प्रदीप ने जोखिम उठाते हुए नीचे जाकर एक सांड को काबू में किया और क्रेन की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकलवाने में सफलता हासिल की. यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जब वह दूसरे सांड को बचाने के लिए दोबारा गड्ढे में उतरा, तब स्थिति अचानक बिगड़ गई. दूसरे सांड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य कर्मियों ने किसी तरह प्रदीप को सांड के हमले से बचाया और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है. इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है.

वन विभाग की तैयारियों पर सवाल

इस बीच एक और गंभीर पहलू सामने आया. प्रदीप के घायल होने के बाद तहसीलदार ने वन विभाग को ट्रंकुलाइजर गन मंगाने के निर्देश दिए, ताकि सांड को बेहोश कर सुरक्षित निकाला जा सके लेकिन जांच में पता चला कि पूरे जिले में ट्रंकुलाइजर गन उपलब्ध ही नहीं है. इससे वन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं.

गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पहले भी कई बार तेंदुओं के दिखने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में इस तरह के खतरनाक हालात से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव प्रशासनिक व्यवस्था की बड़ी कमजोरी को उजागर करता है. यह घटना न केवल एक बचाव अभियान की कहानी है, बल्कि आपदा प्रबंधन और वन्यजीव नियंत्रण की तैयारियों पर भी सवाल खड़े करती है.