/धौलपुर में बच्चों का झगड़ा बना खूनी संघर्ष, जीजा की मौत, तीन लोग घायल

Dholpur News: धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र के विपरपुर गांव में बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और लाठी-भाटा चला. इस झड़प में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया.

महिला की मारपीट के बाद आमने-सामने आए दोनों पक्ष

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जानकारी के अनुसार, गांव में दो पक्षों के बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे. इसी दौरान खेल-खेल में दोनों पक्षों के बच्चों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर एक पक्ष की महिला ने दूसरे पक्ष के बच्चे के साथ मारपीट कर दी. इसके बाद मामला बच्चों तक सीमित नहीं रहा और दोनों परिवारों के लोग आमने-सामने आ गए.

शिकायत के दौरान सरियों से किया हमला

विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के कुछ लोग शिकायत दर्ज कराने मनियां थाने पहुंचे थे. आरोप है कि इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के जीजा गुलफान पर लोहे की सरियों से हमला कर दिया. हमले में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई. गंभीर रूप से घायल गुलफान को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. घटना के बाद हमला करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच भी जारी है.

तीन साल से ससुराल में रह रहा था गुलफान

बताया जा रहा है कि मृतक गुलफान मूल रूप से आगरा का निवासी था और पिछले तीन वर्षों से अपनी ससुराल विपरपुर गांव में रह रहा था. उसके दो छोटे बच्चे हैं. घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है.

मनियां थाना के एसआई हरिसिंह चौहान ने बताया कि बच्चों के विवाद के बाद दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर लोहे की सरियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.