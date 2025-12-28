राजस्थान के धौलपुर में एनकाउंटर, ASI की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने वाला आरोपी घायल

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में कंचनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और रिमांड पर चल रहे एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. आरोपी ने एएसआई की लिस्टल छीनकर गोली चला दी, जिसमें एएसआई बाल-बाल बच गया. जवाब में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई.

इस दौरान आरोपी विक्रम के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया है. कंचनपुर थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 28 वर्षीय बदमाश विक्रम गुर्जर पुत्र द्वारिका, निवासी अतराजपुरा, थाना कंचनपुर, फायरिंग के मामले में पुलिस रिमांड पर था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस उसे उसकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए थाने से आईटीआई मोड़ जरारी रोड के पास खेतों में ले गई थी. मौके पर विक्रम गुर्जर ने सहायक उपनिरीक्षक फतेह सिंह की पिस्टल छीन ली और भागने का प्रयास किया. भागते हुए उसने पुलिस पर दो फायर किए, जिससे पुलिसकर्मियों ने झुककर अपना बचाव किया.

जवाबी कार्रवाई में थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने विक्रम को रोकने के लिए पहले दो हवाई फायर किए. जब वह नहीं रुका, तो तीसरी गोली उसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी, जिससे वह घायल हो गया. घायल आरोपी को तुरंत सीएचसी बाड़ी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे धौलपुर रेफर कर दिया गया है.

थाना प्रभारी ने बताया कि विक्रम गुर्जर कंचनपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधी बंटू गुर्जर का भतीजा है. आरोपी ने 19 दिसंबर 2025 को बाड़ी बाईपास पर एक विवादित जमीन के मामले में दो व्यक्तियों को गोली मारी थी.

इसी मामले में बंटू गुर्जर, उसका भतीजा विक्रम गुर्जर और साला नेपाल गुर्जर पुलिस रिमांड पर चल रहे थे. थाना प्रभारी यादव ने बताया घायल बदमाश विक्रम को जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया है. अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है.