Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के धौलपुर में एनकाउंटर, ASI की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने वाला आरोपी घायल

Dholpur News: धौलपुर जिले में कंचनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और रिमांड पर चल रहे एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. आरोपी ने एएसआई की लिस्टल छीनकर गोली चला दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Dec 28, 2025, 10:53 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 10:53 PM IST

Trending Photos

NEW YEAR पर रेल यात्रियों को रेलवे का तोहफा, इन 10 ट्रेनों में बढ़ेंगे डिब्बे
6 Photos
Rajasthan Government Project

NEW YEAR पर रेल यात्रियों को रेलवे का तोहफा, इन 10 ट्रेनों में बढ़ेंगे डिब्बे

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Pyaj ki sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

New Year से पहले जयपुर में लेपर्ड सफारी का दिखा क्रेज, पिंक सिटी में पर्यटकों की उमड़ी भीड़
6 Photos
rajasthan place to visit

New Year से पहले जयपुर में लेपर्ड सफारी का दिखा क्रेज, पिंक सिटी में पर्यटकों की उमड़ी भीड़

राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर हो सकती है बारिश!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर हो सकती है बारिश!

राजस्थान के धौलपुर में एनकाउंटर, ASI की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने वाला आरोपी घायल

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में कंचनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और रिमांड पर चल रहे एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. आरोपी ने एएसआई की लिस्टल छीनकर गोली चला दी, जिसमें एएसआई बाल-बाल बच गया. जवाब में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई.

इस दौरान आरोपी विक्रम के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया है. कंचनपुर थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 28 वर्षीय बदमाश विक्रम गुर्जर पुत्र द्वारिका, निवासी अतराजपुरा, थाना कंचनपुर, फायरिंग के मामले में पुलिस रिमांड पर था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस उसे उसकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए थाने से आईटीआई मोड़ जरारी रोड के पास खेतों में ले गई थी. मौके पर विक्रम गुर्जर ने सहायक उपनिरीक्षक फतेह सिंह की पिस्टल छीन ली और भागने का प्रयास किया. भागते हुए उसने पुलिस पर दो फायर किए, जिससे पुलिसकर्मियों ने झुककर अपना बचाव किया.

जवाबी कार्रवाई में थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने विक्रम को रोकने के लिए पहले दो हवाई फायर किए. जब वह नहीं रुका, तो तीसरी गोली उसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी, जिससे वह घायल हो गया. घायल आरोपी को तुरंत सीएचसी बाड़ी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे धौलपुर रेफर कर दिया गया है.

थाना प्रभारी ने बताया कि विक्रम गुर्जर कंचनपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधी बंटू गुर्जर का भतीजा है. आरोपी ने 19 दिसंबर 2025 को बाड़ी बाईपास पर एक विवादित जमीन के मामले में दो व्यक्तियों को गोली मारी थी.

इसी मामले में बंटू गुर्जर, उसका भतीजा विक्रम गुर्जर और साला नेपाल गुर्जर पुलिस रिमांड पर चल रहे थे. थाना प्रभारी यादव ने बताया घायल बदमाश विक्रम को जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया है. अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news