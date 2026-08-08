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बहने लगा दमोह का झरना, खूबसूरती देखने लायक लेकिन इंसान की जान भगवान भरोसे

Dholpur News : धौलपुर का दमोह झरना जितना खूबसूरत तस्वीरों में दिखता है, यहां पहुंचने पर उससे कहीं ज्यादा महसूस होता है, लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लगभग जान हथेली पर रखकर यहां पर्यटक आते हैं, क्योंकि पूरा इलाका वन क्षेत्र के तहत आता है, जहां जगंली जानवर रहते हैं, हद ये ही यहां सुरक्षा तो दूर मूलभूत सुविधाओं तक की व्यवस्था नहीं है. 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 08, 2026, 10:57 AM IST | Updated:Aug 08, 2026, 11:00 AM IST
बहने लगा दमोह का झरना, खूबसूरती देखने लायक लेकिन इंसान की जान भगवान भरोसे
Image Credit: दमोह का झरना

Dholpur News : धौलपुर के सरमथुरा के झिरी पंचायत में दमोह का झरना बहने लगा है. यहां पानी करीब 250 फीट की ऊंचाई से गिरता है. पानी के तेजी से नीचे गिरने से आती आवाज और चारों तरफ फैला हरा जंगल, इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है. ये ही वजह है, कि झरना बहते ही भारी तादात में लोग यहां आते हैं.

मसूरी के केम्पटीफॉल से ज्यादा खूबसूरत धौलपुर का दमोह झरना

अगर आप कभी मसूरी के केम्पटीफॉल गए हैं तो आपको दूर से दमोह को देखकर वैसी ही फील आ सकती है, हालांकि यहां झरना ज्यादा खूबसूरत है. लेकिन फिर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां कोशिश नहीं हो रही है.राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और यूपी से भी लोग दमोह का मजा लेने आ रहे हैं. लेकिन सुविधाएं ना के बराबर है.

सरमथुरा के झिरी पंचायत में दमोह का झरना

यहां बता दें दमोह झरने तक पहुंचने के लिए रास्ता ऊबड़-खाबड़ और पथरीला है.रास्ता बेहद संकरा और फिसलन भरा भी है, एक तरफ गहरी खाई भी है. कुंड की गहराई बहुत ज्यादा है उसमें पथरीली काई जमी चट्टानें हैं, जो फिसलकर जानलेवा साबित हो सकती हैं. पूरा इलाका वन विभाग की सीमा में आता है. ये बाघ, पैंथर और मगरमच्छ जैसे जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास है. इसके बावजूद यहां कोई वनकर्मी तैनात नहीं है. पीने के पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार और बैठने की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं तक नहीं है. अगर आप कभी दमोह झरने तक गये है तो अपनी राय हमारे साथ सांझा करें. आपका अनुभव कैसा रहा ?

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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