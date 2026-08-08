/बहने लगा दमोह का झरना, खूबसूरती देखने लायक लेकिन इंसान की जान भगवान भरोसे

Dholpur News : धौलपुर के सरमथुरा के झिरी पंचायत में दमोह का झरना बहने लगा है. यहां पानी करीब 250 फीट की ऊंचाई से गिरता है. पानी के तेजी से नीचे गिरने से आती आवाज और चारों तरफ फैला हरा जंगल, इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है. ये ही वजह है, कि झरना बहते ही भारी तादात में लोग यहां आते हैं.

मसूरी के केम्पटीफॉल से ज्यादा खूबसूरत धौलपुर का दमोह झरना

अगर आप कभी मसूरी के केम्पटीफॉल गए हैं तो आपको दूर से दमोह को देखकर वैसी ही फील आ सकती है, हालांकि यहां झरना ज्यादा खूबसूरत है. लेकिन फिर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां कोशिश नहीं हो रही है.राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और यूपी से भी लोग दमोह का मजा लेने आ रहे हैं. लेकिन सुविधाएं ना के बराबर है.

सरमथुरा के झिरी पंचायत में दमोह का झरना

यहां बता दें दमोह झरने तक पहुंचने के लिए रास्ता ऊबड़-खाबड़ और पथरीला है.रास्ता बेहद संकरा और फिसलन भरा भी है, एक तरफ गहरी खाई भी है. कुंड की गहराई बहुत ज्यादा है उसमें पथरीली काई जमी चट्टानें हैं, जो फिसलकर जानलेवा साबित हो सकती हैं. पूरा इलाका वन विभाग की सीमा में आता है. ये बाघ, पैंथर और मगरमच्छ जैसे जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास है. इसके बावजूद यहां कोई वनकर्मी तैनात नहीं है. पीने के पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार और बैठने की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं तक नहीं है. अगर आप कभी दमोह झरने तक गये है तो अपनी राय हमारे साथ सांझा करें. आपका अनुभव कैसा रहा ?

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