/धौलपुर में बिजली चोरी पर बड़ा प्रहार. 103.71% राजस्व वसूली ने बदली डिस्कॉम की तस्वीर

Dholpur News: जयपुर डिस्कॉम के लिए कभी फिसड्डी जिलों में गिने जाने वाले धौलपुर जिले की अब सूरत बदल रही है. ''डिस्कॉम आपके द्वार'' अभियान, नियमित शिविर और जनसुनवाई के दम पर जिले में बिजली चोरी पर लगाम लगी है और राजस्व वसूली में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पिछले साल की तुलना में विद्युत छीजत 6.91% घटकर 22.37% रह गई है, जबकि विद्युत खपत 4% और असेसमेंट में 15% की बढ़ोतरी हुई है.

बदले हालात, बढ़ा विश्वास

कभी बिजली चोरी और खराब राजस्व वसूली के लिए बदनाम धौलपुर जिले में पोस्टिंग से अधिकारी-कर्मचारी कतराते थे. यहां 50 हजार से ज्यादा बकाया राशि वाले 5 हजार से अधिक उपभोक्ता थे और कई गांवों में तो 5 से 10 साल से बिजली बिल नहीं चुकाए जा रहे थे. लेकिन विगत 2 वर्षों में SE विवेक शर्मा के नेतृत्व में फील्ड में हालात पूरी तरह बदल गए हैं. डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं में विश्वास जगाकर अपनी छवि सुधारने का काम किया है.

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शिविर और जनसुनवाई से मिला लाभ

डिस्कॉम के अभियंता और फीडर इंचार्ज लगातार फील्ड में रहकर मेहनत कर रहे हैं. उपभोक्ताओं को बिल भरने का मौका और समय दिया जा रहा है. बिल संशोधन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने वाले उपभोक्ताओं के लिए गांवों और बिजलीघरों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं. इसका असर यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8319 नए घरेलू कनेक्शन जारी किए गए, वहीं 4 हजार पुराने कटे उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा कराकर अपने कनेक्शन फिर से जुड़वाए.

बकायेदारों पर सख्ती, रिकॉर्ड वसूली

डिस्कॉम ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 603 ट्रांसफॉर्मर उतारे. इसमें अप्रैल-मई माह में ही बड़े बकायेदारों के 225 ट्रांसफॉर्मर उतारे गए. इस सख्ती का परिणाम रहा कि जिले में अब तक की रिकॉर्ड 103.71% राजस्व वसूली संभव हुई. पुराने कटे कनेक्शनों के भौतिक सत्यापन से 10 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा हुई, जो डिस्कॉम की बड़ी सफलता है. 5 हजार पुराने बकायेदारों ने राशि जमा कराकर कनेक्शन नियमित करवाए.

अदृश्य चोरी पर भी लगाम

डिस्कॉम ने अदृश्य बिजली चोरी पर भी पैनी नजर रखी. लंबी दूरी तक जम्पर डालकर की जा रही चोरी को पकड़ने के लिए 2 हजार स्थानों से अवैध जम्पर हटाए गए. कई स्थानों पर कनेक्शन की तुलना में अधिक क्षमता के ट्रांसफॉर्मर लगे थे जिनसे चोरी हो रही थी, उन्हें हटाकर कनेक्शन के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर लगाए गए. इससे अप्रैल-मई 2025 में 29.15% बिजली छीजत घटकर अप्रैल-मई 2026 में 22.37% रह गई.

रात्रि निगरानी से पकड़े 1423 चोरी के मामले

ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम ने रात्रि में अपने विद्युत तंत्र की निगरानी के लिए विशेष टीम तैनात की. इस दौरान जिले में बिजली चोरी के 1423 मामले पकड़े गए और सख्त कार्रवाई की गई



SE विवेक शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए विशेष शिविर और जनसुनवाई लगातार आयोजित की जा रही है. बकायेदारों व बिजली चोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है. साथ ही विद्युत तंत्र को मजबूत किया जा रहा है. जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से धौलपुर जिले में डिस्कॉम को सकारात्मक परिणाम हासिल हो रहे हैं.