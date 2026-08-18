/धौलपुर में दमोह झरने पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Dholpur Damoh Waterfall: राजस्थान के धौलपुर जिले में बरसात के मौसम में जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट ने सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध दमोह झरने एवं उसके आसपास के क्षेत्र में आम नागरिकों तथा पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.

जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा में उल्लेख किया गया है कि बरसात के दौरान दमोह झरने में पानी का बहाव अत्यधिक बढ़ जाता है. पूर्व में भी यहां झरने के तेज बहाव एवं गहरे पानी में डूबने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनसे जनजीवन और लोक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

चेतावनी के बावजूद बड़ी संख्या में झरने के पास पहुंचते हैं लोग

आदेश में बताया गया है कि चेतावनी दिए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग झरने के आसपास पहुंचते हैं. इससे न केवल दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, बल्कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में बचाव कार्य में भी कठिनाई होती है. इसी कारण जनहानि एवं गंभीर चोट की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

झरने आसपास जाने पर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित

जिला मजिस्ट्रेट ने दमोह झरने एवं उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में आम नागरिकों और पर्यटकों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है. यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसके लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीमों को क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. आमजन से अपील की गई है कि वे बरसात के दौरान झरनों, नदी-नालों और जलभराव वाले स्थानों पर जाने से बचें. बच्चों का विशेष ध्यान रखें और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें. सतर्कता ही सुरक्षा है.

