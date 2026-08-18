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धौलपुर में दमोह झरने पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Dholpur Damoh Waterfall: धौलपुर में मानसून के दौरान सुरक्षा को देखते हुए दमोह झरने और उसके आसपास 500 मीटर क्षेत्र में आम नागरिकों व पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 18, 2026, 10:34 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 10:34 PM IST
धौलपुर में दमोह झरने पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Image Credit: Dholpur Damoh Waterfall

Dholpur Damoh Waterfall: राजस्थान के धौलपुर जिले में बरसात के मौसम में जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट ने सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध दमोह झरने एवं उसके आसपास के क्षेत्र में आम नागरिकों तथा पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.

जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा में उल्लेख किया गया है कि बरसात के दौरान दमोह झरने में पानी का बहाव अत्यधिक बढ़ जाता है. पूर्व में भी यहां झरने के तेज बहाव एवं गहरे पानी में डूबने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनसे जनजीवन और लोक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है.

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चेतावनी के बावजूद बड़ी संख्या में झरने के पास पहुंचते हैं लोग

आदेश में बताया गया है कि चेतावनी दिए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग झरने के आसपास पहुंचते हैं. इससे न केवल दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, बल्कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में बचाव कार्य में भी कठिनाई होती है. इसी कारण जनहानि एवं गंभीर चोट की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

झरने आसपास जाने पर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित

जिला मजिस्ट्रेट ने दमोह झरने एवं उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में आम नागरिकों और पर्यटकों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है. यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसके लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीमों को क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. आमजन से अपील की गई है कि वे बरसात के दौरान झरनों, नदी-नालों और जलभराव वाले स्थानों पर जाने से बचें. बच्चों का विशेष ध्यान रखें और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें. सतर्कता ही सुरक्षा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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