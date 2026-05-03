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धौलपुर अभ्यारण्य में वाटर प्वाइंट पर जुटे वन्यजीव, तेंदुआ-रीछ समेत कई दुर्लभ प्रजातियों की पुष्टि

Dholpur News: धौलपुर के डीकेटीआर अभ्यारण्य में बुद्ध पूर्णिमा की रात वन्यजीव गणना हुई. 10 वाटर प्वाइंट पर मचान बनाकर 34 कार्मिकों ने 24 घंटे निगरानी की. तेंदुआ, रीछ समेत कई प्रजातियां दिखीं और चीतलों का झुंड कैमरे में कैद हुआ.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhanu sharma
Published: May 03, 2026, 11:02 AM|Updated: May 03, 2026, 11:02 AM
धौलपुर अभ्यारण्य में वाटर प्वाइंट पर जुटे वन्यजीव, तेंदुआ-रीछ समेत कई दुर्लभ प्रजातियों की पुष्टि
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Dholpur News: बुद्ध पूर्णिमा की दूधिया चांदनी रात में डीकेटीआर अभ्यारण्य का वन्यजीवन पूरी तरह चमक उठा. वन विभाग ने वैज्ञानिक तरीके से वन्यजीवों की गणना के लिए जंगल के 10 वाटर प्वाइंटों पर पेड़ों पर मचान बनवाई. रातभर मचान पर बैठकर वनकर्मी, अधिकारी, वाइल्डलाइफ प्रेमी और वॉलिंटियर्स ने चांदनी रोशनी में पानी पीने आने वाले वन्यजीवों की गिनती की. इस दौरान वाटर प्वाइंट पर चहलकदमी करते चीतलों का झुंड वनकर्मियों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गया.

24 घंटे जंगल में डटे रहे 34 कार्मिक
रेंजर देवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि वन्यजीव गणना के लिए अभ्यारण्य के 10 चिन्हित वाटर प्वाइंट - अजमेर सागर प्वाइंट, भौरे का ताल, गिरौनिया की कुण्डी, खुशहालपुर की खोह, पश्चि का नाला, दमोह का नाला, गौलारी तालाब, बड़ा तालाब खिदरपुर, भनि बाबा एनीकट एवं दमोह एनीकट पर टीमें लगाई गईं. इन प्वाइंटों पर पेड़ों पर मचान बनाकर और सुरक्षित स्थान चुनकर वनपाल, सहायक वनपाल सहित 34 वनरक्षक, वन्यजीव प्रेमी और वॉलिंटियर तैनात किए गए. सभी टीमों ने 24 घंटे जंगल में रुककर इस गणना को अंजाम दिया.

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संवेदनशील प्रजातियों की हुई पुष्टि
रेंजर चौहान ने बताया कि इस गणना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीवों की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक आंकलन करना था, ताकि उनके प्रभावी संरक्षण की ठोस योजना बनाई जा सके. गणना के दौरान तेंदुआ, रीछ, नीलगाय, चीतल तथा गिद्ध जैसी संरक्षण के लिए संवेदनशील प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की गई. जलस्रोत आधारित इस गणना ने यह भी स्पष्ट किया कि अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों को पर्याप्त पानी और उपयुक्त आवास उपलब्ध है.

टैप कैमरों से 24 घंटे निगरानी
विभाग ने बताया कि मचान से गणना के साथ-साथ अभ्यारण्य में जलस्रोतों सहित वन्यजीव गतिविधि वाले संवेदनशील क्षेत्रों में टैप कैमरे भी लगाए गए हैं. ये कैमरे विभाग की सतत निगरानी को दर्शाते हैं. चांदनी रात में मचान पर बैठे वनकर्मियों ने जब वाटर प्वाइंट पर चीतलों का झुंड देखा तो उन्होंने तुरंत मोबाइल कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद कर लीं. विभाग का मानना है कि बुद्ध पूर्णिमा की साफ चांदनी रात गणना के लिए सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इस दौरान वन्यजीव पानी पीने के लिए वाटर प्वाइंट पर ज्यादा आते हैं.

संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गणना से हर साल वन्यजीवों की संख्या में होने वाले बदलाव, उनके मूवमेंट और वाटर-हैबिटेट की स्थिति का पता चलता है. इससे भविष्य में संरक्षण और प्रबंधन की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है. गणना में विभागीय अधिकारियों के साथ वनकर्मियों, वाइल्डलाइफ प्रेमियों एवं स्वयंसेवकों की सहभागिता रही.

वाटर प्वाइंट पर
वन्यजीव गणना के लिए डीकेटीआर अभ्यारण्य के 10 प्रमुख जलस्रोतों को चुना गया था. इनमें अजमेर तालाब, भौरे का ताल, गिरौनिया की कुण्डी, खुशहालपुर की खोह, पश्चि का नाला, दमोह का नाला, गौलारी तालाब, बड़ा तालाब खिदरपुर, भनि बाबा एनीकट एवं दमोह एनीकट शामिल हैं. गर्मी और बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी रात में वन्यजीवों का वाटर प्वाइंट पर आना तय माना जाता है. इसलिए इन्हीं 10 जगहों पर पेड़ों पर मचान बनाकर और सुरक्षित स्थान चिन्हित कर गणना की गई.

गणना से स्पष्ट हुआ कि इन सभी जलस्रोतों पर वन्यजीवों की अच्छी-खासी आवाजाही है, जो दर्शाता है कि अभ्यारण्य में पानी की उपलब्धता पर्याप्त है. इसी दौरान भनि बाबा एनीकट और अजमेर सागर प्वाइंट पर चीतलों का झुंड पानी पीते हुए कैमरे में कैद हुआ.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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