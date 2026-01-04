धौलपुर में चिता से निकाला गया गर्भवती नवविवाहिता का अधजला शव, दहेज हत्या का आरोप

Rajasthan Crime News: मनियां के इच्छापुरा में 3 माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने चिता से अधजला शव बरामद किया.पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है.आरोपी ससुराल पक्ष फरार है और पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है.
Dholpur news: राजस्थान के धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.यहां इच्छापुरा गांव में 24 वर्षीय नवविवाहिता गुड़िया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ससुराल पक्ष द्वारा बिना किसी सूचना के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता से अधजले शव को बाहर निकालकर अपनी कस्टडी में लिया.
आधी रात जलती चिता से बरामद हुआ शव
विवाहिता की मौत के बाद ससुराल पक्ष ने आनन-फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो शव आग की लपटों में था.पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधजले शव को बाहर निकाला और मेडिकल बोर्ड से मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस को देखते ही मृतका के ससुराल पक्ष के सभी सदस्य मौके से फरार हो गए.
पीहर पक्ष का आरोप
मृतका गुड़िया का पीहर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले (खैरागढ़) में है. गुड़िया की शादी 28 मई 2025 को पंकज के साथ हुई थी. शादी के महज 7 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि गुड़िया तीन माह की गर्भवती थी, लेकिन ससुराल वालों को उस पर भी दया नहीं आई. मृतका के जीजा ओमपाल ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए गुड़िया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. उसे न तो मायके वालों से बात करने दी जाती थी और न ही अगस्त के बाद उसे पीहर भेजा गया.
पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई
सीओ मनियां इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं. पुलिस के अनुसार,मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से साफ होगा कि यह हत्या है, आत्महत्या या स्वाभाविक मौत.पुलिस ने पीहर पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार ससुराल वालों की तलाश में दबिश दी जा रही है.पुलिस कॉल डिटेल्स,पड़ोसियों के बयान और इस बात की जांच कर रही है कि चोरी-छिपे अंतिम संस्कार क्यों किया जा रहा था.
