Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Crime: क्राइम की पिच पर राजस्थान पुलिस ने उड़ाए बदमाशों के विकेट, जंगल में घेरकर टांग में मारी गोली

Dholpur Encounter: राजस्थान के धौलपुर जिले में पुलिस ने इनामी बदमाशों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. वसई डांग थाना क्षेत्र के घने जंगलों में हुई मुठभेड़ में अजीत कल्याण गैंग के दो प्रमुख सदस्यों को पकड़ा गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 24, 2025, 10:44 AM IST | Updated: Dec 24, 2025, 10:44 AM IST

Trending Photos

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख, जानें पूरी डिटेल
8 Photos
Pan-Aadhar Card Update

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख, जानें पूरी डिटेल

कैसे बनेगी फार्मर आईडी? जिससे मिलेंगे पीएम किसान योजना के पैसे, जानें पूरा प्रोसेस
7 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

कैसे बनेगी फार्मर आईडी? जिससे मिलेंगे पीएम किसान योजना के पैसे, जानें पूरा प्रोसेस

क्रिसमस से पहले राजस्थान के सर्राफा बाजार में मचा हाहकार, सोना-चांदी के भाव में आया तगड़ा उछाल, जानें गोल्ड सिल्वर के ताजा रेट
5 Photos
Jaipur Gold Silver Price

क्रिसमस से पहले राजस्थान के सर्राफा बाजार में मचा हाहकार, सोना-चांदी के भाव में आया तगड़ा उछाल, जानें गोल्ड सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान के 14 जिलों में भयंकर ठंड को लेकर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में भारी से अति भारी कोहरे और शीतलहर को लेकर वार्निंग जारी
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 14 जिलों में भयंकर ठंड को लेकर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में भारी से अति भारी कोहरे और शीतलहर को लेकर वार्निंग जारी

Rajasthan Crime: क्राइम की पिच पर राजस्थान पुलिस ने उड़ाए बदमाशों के विकेट, जंगल में घेरकर टांग में मारी गोली

Rajasthan Crime: धौलपुर. राजस्थान के धौलपुर जिले में पुलिस ने इनामी बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. वसई डांग थाना क्षेत्र के घने जंगलों में हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर को गोली लगी, जबकि गैंग का दूसरा प्रमुख सदस्य कल्याण पुलिस की गिरफ्त में आ गया. यह दोनों अजीत कल्याण गैंग के कुख्यात सदस्य हैं, जो लूट, डकैती और फिरौती की कई वारदातों में वांछित थे.

मुखबिर की सूचना पर डीएसटी टीम, साइबर सेल और वसई डांग थाना पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया. जंगलों में बदमाशों को घेराबंदी की गई तो उन्होंने खुद को फंसता देख पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. कल्याण ने सरेंडर कर दिया. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस की इस सफलता में गैंग के तीन अन्य सदस्यों को भी दबोचा गया, जिन पर भी अलग-अलग इनाम घोषित था. ये बदमाश गैंग के सहयोगी थे और हथियार सप्लाई से लेकर वारदातों की रेकी तक में शामिल रहते थे. पुलिस ने मौके से अवैध हथियार, कारतूस और कुछ नकदी बरामद की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

धौलपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह गैंग चंबल के बीहड़ों में सक्रिय था और आसपास के जिलों में डकैती व लूट की घटनाओं को अंजाम देता था. कई मामलों में इनकी तलाश लंबे समय से चल रही थी. इस मुठभेड़ से इलाके में अपराधियों के मनोबल पर असर पड़ेगा और आमजन को राहत मिलेगी.

ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों में बदमाशों की मौजूदगी से पहले काफी दहशत थी. अब पुलिस की सतर्कता से लोग निश्चिंत हो रहे हैं. पूछताछ में बदमाशों से कई पुराने मामलों के खुलासे की उम्मीद है. पुलिस ने गैंग के बाकी फरार सदस्यों की तलाश तेज कर दी है.

यह कार्रवाई धौलपुर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि चंबल क्षेत्र में डकैतों और बदमाशों पर नकेल कसना चुनौतीपूर्ण होता है. स्थानीय लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे तो अपराध पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी. जांच जारी है और जल्द ही बदमाशों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhunjhunu Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news