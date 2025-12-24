Rajasthan Crime: क्राइम की पिच पर राजस्थान पुलिस ने उड़ाए बदमाशों के विकेट, जंगल में घेरकर टांग में मारी गोली

Rajasthan Crime: धौलपुर. राजस्थान के धौलपुर जिले में पुलिस ने इनामी बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. वसई डांग थाना क्षेत्र के घने जंगलों में हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर को गोली लगी, जबकि गैंग का दूसरा प्रमुख सदस्य कल्याण पुलिस की गिरफ्त में आ गया. यह दोनों अजीत कल्याण गैंग के कुख्यात सदस्य हैं, जो लूट, डकैती और फिरौती की कई वारदातों में वांछित थे.

मुखबिर की सूचना पर डीएसटी टीम, साइबर सेल और वसई डांग थाना पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया. जंगलों में बदमाशों को घेराबंदी की गई तो उन्होंने खुद को फंसता देख पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. कल्याण ने सरेंडर कर दिया. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस की इस सफलता में गैंग के तीन अन्य सदस्यों को भी दबोचा गया, जिन पर भी अलग-अलग इनाम घोषित था. ये बदमाश गैंग के सहयोगी थे और हथियार सप्लाई से लेकर वारदातों की रेकी तक में शामिल रहते थे. पुलिस ने मौके से अवैध हथियार, कारतूस और कुछ नकदी बरामद की है.

धौलपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह गैंग चंबल के बीहड़ों में सक्रिय था और आसपास के जिलों में डकैती व लूट की घटनाओं को अंजाम देता था. कई मामलों में इनकी तलाश लंबे समय से चल रही थी. इस मुठभेड़ से इलाके में अपराधियों के मनोबल पर असर पड़ेगा और आमजन को राहत मिलेगी.

ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों में बदमाशों की मौजूदगी से पहले काफी दहशत थी. अब पुलिस की सतर्कता से लोग निश्चिंत हो रहे हैं. पूछताछ में बदमाशों से कई पुराने मामलों के खुलासे की उम्मीद है. पुलिस ने गैंग के बाकी फरार सदस्यों की तलाश तेज कर दी है.

यह कार्रवाई धौलपुर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि चंबल क्षेत्र में डकैतों और बदमाशों पर नकेल कसना चुनौतीपूर्ण होता है. स्थानीय लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे तो अपराध पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी. जांच जारी है और जल्द ही बदमाशों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी.

