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फेसबुक कमेंट की रंजिश में हुआ खूनी खेल! धौलपुर में लाठी-सरियों से हमला, एक की मौत

Dholpur news: धौलपुर के मनियां थाना क्षेत्र में फेसबुक कमेंट को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई. 8-10 बदमाशों ने दो चचेरे भाइयों पर हमला किया, जिसमें मुकेश की मौत हो गई. पुलिस ने चार आरोपियों को डिटेन कर मुख्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhanu sharma
Published: Jul 16, 2026, 12:54 PM|Updated: Jul 16, 2026, 12:54 PM
फेसबुक कमेंट की रंजिश में हुआ खूनी खेल! धौलपुर में लाठी-सरियों से हमला, एक की मौत
Image Credit: 8-10 बदमाशों ने दो चचेरे भाइयों पर हमला किया.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur news: धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुई हिंसक वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल है. घटना कमलापुरा गांव के पास रेलवे अंडरपास के निकट हुई, जहां 8 से 10 बदमाशों ने दोनों युवकों को घेरकर लाठी-डंडों और सरियों से हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

सड़क किनारे घायल हालत में मिले दोनों युवक

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पुलिस के अनुसार मनियां थाना क्षेत्र के भदियाना गांव निवासी मुकेश और उसका चचेरा भाई हिम्मत किसी काम से कमलापुरा गांव की ओर गए थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया. आरोपियों ने दोनों पर लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से लगातार वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़े. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया.

हायर सेंटर ले जाते समय मुकेश ने तोड़ा दम

जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजनों के साथ एंबुलेंस से ले जाते समय रास्ते में मुकेश की मौत हो गई. वहीं, हिम्मत का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है और उसकी हालत पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है.

फेसबुक कमेंट को लेकर पुरानी रंजिश का आरोप

मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह हमला अचानक नहीं बल्कि पुरानी रंजिश का परिणाम है. उनका कहना है कि कुछ समय पहले फेसबुक पर किए गए एक कमेंट को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से दोनों चचेरे भाइयों को निशाना बनाया और उन पर जानलेवा हमला किया.

पुलिस ने चार आरोपियों को किया डिटेन

घटना के बाद मनियां थाना पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस कार्रवाई के दौरान अब तक चार आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. वहीं, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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