/फेसबुक कमेंट की रंजिश में हुआ खूनी खेल! धौलपुर में लाठी-सरियों से हमला, एक की मौत

Dholpur news: धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुई हिंसक वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल है. घटना कमलापुरा गांव के पास रेलवे अंडरपास के निकट हुई, जहां 8 से 10 बदमाशों ने दोनों युवकों को घेरकर लाठी-डंडों और सरियों से हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

सड़क किनारे घायल हालत में मिले दोनों युवक

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पुलिस के अनुसार मनियां थाना क्षेत्र के भदियाना गांव निवासी मुकेश और उसका चचेरा भाई हिम्मत किसी काम से कमलापुरा गांव की ओर गए थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया. आरोपियों ने दोनों पर लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से लगातार वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़े. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया.

हायर सेंटर ले जाते समय मुकेश ने तोड़ा दम

जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजनों के साथ एंबुलेंस से ले जाते समय रास्ते में मुकेश की मौत हो गई. वहीं, हिम्मत का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है और उसकी हालत पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है.

फेसबुक कमेंट को लेकर पुरानी रंजिश का आरोप

मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह हमला अचानक नहीं बल्कि पुरानी रंजिश का परिणाम है. उनका कहना है कि कुछ समय पहले फेसबुक पर किए गए एक कमेंट को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से दोनों चचेरे भाइयों को निशाना बनाया और उन पर जानलेवा हमला किया.

पुलिस ने चार आरोपियों को किया डिटेन

घटना के बाद मनियां थाना पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस कार्रवाई के दौरान अब तक चार आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. वहीं, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है.