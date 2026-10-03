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धौलपुर में नकली दूध का बड़ा खेल! पाउडर-पॉम ऑयल से तैयार हो रहा था दूध, यूपी तक नेटवर्क

Dholpur Fake Milk: धौलपुर में पुलिस की कार्रवाई ने मिलावटी दूध की संभावित सप्लाई चेन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कोतवाली पुलिस ने जायद ढाबे के पीछे एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 4 हजार लीटर तैयार दूध, स्किम्ड मिल्क पाउडर और बड़ी मात्रा में पॉम ऑयल बरामद किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Bhanu sharma
Published:Oct 03, 2026, 09:58 AM IST | Updated:Oct 03, 2026, 09:58 AM IST
धौलपुर में नकली दूध का बड़ा खेल! पाउडर-पॉम ऑयल से तैयार हो रहा था दूध, यूपी तक नेटवर्क
Image Credit: Adulterated Milk

Adulterated Milk: धौलपुर में पुलिस की एक कार्रवाई ने दूध की सप्लाई से जुड़े संभावित बड़े नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है. कोतवाली पुलिस ने जायद ढाबे के पीछे कॉलोनी में एक घर में चल रही फैक्ट्री पर दबिश दी. पुलिस के अनुसार यहां बड़ी मात्रा में तैयार दूध के साथ उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और मशीनरी मिली. कार्रवाई में करीब 4 हजार लीटर तैयार दूध, 40 कट्टे स्किम्ड मिल्क पाउडर और 100 पीपे पॉम ऑयल बरामद किए गए हैं.


घर के अंदर बना रखा था पूरा सेटअप

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पुलिस को सूचना मिली थी कि जायद ढाबे के पीछे एक घर में केमिकल की मदद से दूध तैयार कर उसकी सप्लाई की जा रही है. इसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. पुलिस को घर के अंदर दूध तैयार करने वाली मशीनें, पाउडर मिलाने के टैंक और पैकिंग से जुड़े सामान मिले.


प्रारंभिक जांच के मुताबिक स्किम्ड मिल्क पाउडर और पॉम ऑयल को अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर दूध तैयार किया जा रहा था. पुलिस का कहना है कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए यहां उत्पादन बढ़ाए जाने की भी जानकारी सामने आई है.


टैंकरों से सप्लाई, यूपी तक पहुंचने की आशंका

इस मामले में सबसे अहम कड़ी फैक्ट्री से बाहर होने वाली सप्लाई को माना जा रहा है. पुलिस के मुताबिक यहां तैयार किए जा रहे दूध को रोजाना टैंकरों के जरिए भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि धौलपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी इसकी सप्लाई होती थी.


यही वजह है कि पुलिस अब सिर्फ फैक्ट्री में मिले सामान की जांच तक सीमित नहीं है. सप्लाई से जुड़े लोगों, वाहनों और संभावित खरीदारों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. जांच आगे बढ़ने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह नेटवर्क कितने इलाकों तक फैला हुआ था.


तीन कर्मचारी हिरासत में, संचालक फरार

पुलिस की कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में मौजूद तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया. वहीं फैक्ट्री का मुख्य संचालक और मकान मालिक भागीरथ गुर्जर मौके से फरार हो गया. पुलिस के अनुसार भागते समय उसने टीम को धमकी भी दी. अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी जुटाई जा रही है.


सैंपल की रिपोर्ट से खुलेगा राज

मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी फैक्ट्री पहुंचकर जांच शुरू की. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीणा की टीम ने अलग-अलग जार और टैंकरों में रखे दूध के नमूने लिए. इसके अलावा स्किम्ड मिल्क पाउडर और पॉम ऑयल के सैंपल भी लिए गए हैं. सभी नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है. अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि तैयार दूध में किन पदार्थों या केमिकल का इस्तेमाल किया गया था. फिलहाल पुलिस की जांच का अगला फोकस फैक्ट्री से निकलने वाली सप्लाई की पूरी कड़ी और फरार संचालक तक पहुंचने पर है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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