/रिश्ता कराने के बहाने घर में घुसे बदमाश, कट्टे के बल पर डेढ़ लाख की डकैती, पुलिस ने 4 को दबोचा

Dholpur News: धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में रिश्ता कराने का झांसा देकर घर में घुसकर डकैती करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लूटी गई रकम का कुछ हिस्सा, परिवादी की बैंक पासबुक, वारदात में इस्तेमाल बाइक और अवैध 12 बोर का देशी कट्टा बरामद किया गया है.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के अनुसार, 28 जुलाई को दुर्गा कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय सायरा खातून के घर एक महिला और एक पुरुष पहुंचे थे. दोनों ने लड़के का रिश्ता कराने की बात कही. बातचीत के दौरान उन्होंने परिवार को अपनी बातों में उलझाए रखा. कुछ देर बाद चार अन्य लोग भी एक बच्चे के साथ वहां पहुंच गए. सभी के घर के अंदर आने के बाद स्थिति अचानक बदल गई और आरोपियों ने परिवार के सामने अपना असली मकसद जाहिर कर दिया.

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कट्टा दिखाकर परिवार को बनाया बंधक

आरोपियों ने कट्टे की नोक पर सायरा खातून और उनके परिजनों को बंधक बना लिया. इसके बाद उनके हाथ-पैर टेप से बांध दिए गए. आरोपियों ने सभी को जान से मारने की धमकी भी दी.

परिवार के सदस्यों को बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने घर में रखी करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी, सोने-चांदी के जेवरात, तीन मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद निहालगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया.

जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर दबिश दी. लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बंटी, तेजसिंह, गुड्डू ठाकुर उर्फ निरोत्तम सिंह और रंजीता के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया है.

बाइक, नकदी और अवैध हथियार बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पल्सर मोटरसाइकिल, 7 हजार रुपये की नकदी और परिवादी की बैंक पासबुक बरामद की है. वहीं गुड्डू ठाकुर की निशानदेही पर एक अवैध 12 बोर का देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं.

फरार आरोपियों की तलाश जारी

एसपी धौलपुर विकास सांगवान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी आदतन और कुख्यात अपराधी हैं. इनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब मामले में शामिल फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. साथ ही लूटे गए बाकी जेवरात और रकम की बरामदगी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.