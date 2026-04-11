धौलपुर में भीषण आग! सिलेंडर ब्लास्ट से तीन दुकानें राख, इलाके में मचा हड़कंप

Dholpur News: धौलपुर में फद्दी खां चौराहे के पास भीषण आग लगने से तीन दुकानें जलकर खाक हो गईं. आग के दौरान गैस सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें एक दुकान में 2 लाख तक का सामान जल गया. पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है.
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Dholpur News: धौलपुर शहर में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब फद्दी खां चौराहे के पास अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में तीन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में टायर पंचर, चाय और चाउमीन की दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. घटना के दौरान चाय की दुकान में रखा गैस सिलेंडर फटने से हालात और भयावह हो गए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग सबसे पहले एक लकड़ी की दुकान में लगी थी. लकड़ी और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पास की अन्य दुकानों तक फैल गई. चाय की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से आग और भड़क उठी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके से दूर भागने लगे.
इस अग्निकांड में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. टायर पंचर की दुकान चलाने वाले कुतुब की दुकान में रखा करीब 2 लाख रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया. वहीं चाउमीन की दुकान संचालक मिथिलेश कुमारी को लगभग 6 हजार रुपये का नुकसान हुआ. चाय की दुकान चलाने वाली बुजुर्ग महिला महमूदी की दुकान में रखी करीब 6 हजार रुपये की नकदी समेत अन्य सामान भी आग की भेंट चढ़ गया.
दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभालने का प्रयास किया. साथ ही दमकल विभाग को सूचना दी गई. फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही तीनों दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं. बाद में दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर लीक होना माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे दुकानों और घरों में सुरक्षा मानकों का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.
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