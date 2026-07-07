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Dholpur News: रात 3 बजे लगी भीषण आग, चार परिवारों का घर जलकर राख

धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के मठ पिपरीपुरा गांव में देर रात भीषण आग लगने से चार छप्परपोश मकान जलकर राख हो गए. आग की चपेट में आने से चार परिवारों की पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई. हादसे में करीब 10 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है, जिसमें नकदी, अनाज, बाइक, आभूषण, कपड़े और घरेलू सामान शामिल हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhanu sharma
Published: Jul 07, 2026, 04:45 PM|Updated: Jul 07, 2026, 04:45 PM
Dholpur News: रात 3 बजे लगी भीषण आग, चार परिवारों का घर जलकर राख
Image Credit: Dholpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के गांव मठ पिपरीपुरा में देर रात अज्ञात कारणों से चार छप्परपोश मकानों में भीषण आग लग गई. करीब आधे घंटे तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे चार परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए. आग की इस घटना में लाखों रुपये की नकदी, अनाज, आभूषण, वाहन सहित घर का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया. पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं.

पीड़िता आशा देवी ने बताया कि उनके पति की करीब पांच वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है. वह बच्चों के सहारे परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं. मंगलवार रात करीब तीन बजे परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, तभी अचानक छप्परपोश मकान में आग लग गई.

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देखते ही देखते आग ने पास के अन्य छप्परपोश मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घर में रखे तीन गैस सिलेंडरों को भी समय रहते खेत में फेंक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग में करीब एक लाख रुपये की नकदी, एक बाइक, एक साइकिल, 50 क्विंटल गेहूं, 10 क्विंटल सरसों, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, बर्तन और पशुओं का भूसा सहित पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया.

फीस के लिए रखे एक लाख रुपये भी जले
आग की इस घटना में आशा देवी के देवर कल्ला का भी भारी नुकसान हुआ. कल्ला अपने पुत्र शिवम को नीट की तैयारी के लिए कोटा भेजने की तैयारी कर रहे थे. उसकी फीस जमा कराने के लिए संदूक में रखे एक लाख रुपये भी आग में जलकर राख हो गए. इसके अलावा आशा देवी के अलग रह रहे बेटे संदीप और कल्ला के बेटे सौरभ का भी पूरा आशियाना आग की भेंट चढ़ गया.

आर्थिक सहायता और राहत उपलब्ध कराने की मांग
पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और राहत उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका कहना है कि आग ने वर्षों की मेहनत से जुटाई गई पूरी गृहस्थी पलभर में छीन ली. ग्राम सरपंच वेदप्रकाश कुशवाह ने बताया कि घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है. पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, आग से करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

थाना प्रभारी प्रवेन्द्र कुमार रावत ने बताया आग हादसे का निरीक्षण किया है. चार परिवारों का घरेलू सामान और नगदी जलकर राख हुई है. पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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