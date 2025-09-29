अवैध चंबल बजरी खनन के खिलाफ धौलपुर वन विभाग की सख्ती, घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर खुदवाए गहरे गड्ढे

Dholpur News: सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित अवैध चंबल बजरी को रोकने के लिए जहां वन विभाग कई बार ठोस कदम उठा चुकी है. वहीं बजरी माफिया विभाग को चुनौती देते हुए धड़ल्ले से बजरी निकालने में लगे हुए हैं. सरमथुरा थाना क्षेत्र के चंबल नदी के घाटों से बजरी निकासी पर रोक को लेकर वन विभाग फिर सक्रिय हो गई हैं.

डीएफओ डॉक्टर वी चेतन कुमार के निर्देश पर वन विभाग ने जेसीबी की सहायता से चंबल के घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर गहरा गड्ढा खुदवा दिया है. रेंजर देवेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने मठ मल्लपुरा घाट की ओर से आने वाले बजरी भरे ट्रैक्टर को रोकने के लिए बीच सड़क पर गहरे गड्ढे खुदवा दिये हैं. रेंजर ने बताया कि पूर्व में बंद किए गए रास्तों को छोड़कर माफिया ने नए रास्ते बना लिए थे जिन्हें बंद कर दिया गया है.

घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से प्रतिबंधित है चंबल बजरी

पूर्व में चंबल नदी से बजरी की बड़े पैमाने पर निकासी की जाती थी. एक दशक पूर्व घड़ियाल अभ्यारण क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने चंबल नदी से बजरी निकासी पर रोक लगा दी. रोक के बाद भी माफिया चोरी छुपे बड़े स्तर पर बजरी की तस्करी करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर कई बार वन विभाग कार्रवाई भी कर चुका है. रेंजर देवेंद्र चौधरी ने बताया कि बजरी परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा.

पढ़ें धौलपुर की एक और खबर

धौलपुर में वन विभाग की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, LNT मशीन एवं ट्रोला को किया जब्त

Dholpur News: उपवन सरंक्षक धौलपुर डॉ. वी चेतन कुमार के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ सरमथुरा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक एलएनटी मशीन एवं ट्रोला को जब्त करने में सफलता हासिल की है. जब्त की गई मशीनरी की कीमत करीब 70 लाख रुपये के आसपास आंकी गई है. साथ ही वन विभाग की टीम ने तीन खनन माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है.

क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रीझौनी वनखंड में अवैध मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है सूचना के आधार पर उक्त स्थान पर वन विभाग की टीम में छापामार कार्रवाई की. और मौके से अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक एलएनटी मशीन एवं ट्रोला को जब्त कर लिया.

