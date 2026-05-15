/धौलपुर के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव! अब जमीन पर नहीं, टेबल-कुर्सी पर पढ़ेंगे बच्चे

Dholpur News: धौलपुर वन विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल पेश करते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बड़ी सौगात दी है. DFO वी चेतन कुमार धौलपुर की पहल पर RFBDP योजना के तहत Entry Point Activities अंतर्गत रेंज बाड़ी नाका धौर्र क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए टेबल-कुर्सी सेट का वितरण किया गया. इस पहल से अब ग्रामीण अंचल के बच्चे भी सुविधापूर्वक बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे.

बांसुरई स्कूल में हुआ मुख्य समारोह

टेबल-कुर्सी वितरण का मुख्य कार्यक्रम ग्राम बांसुरई स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया. यहां क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़ी नकुल शर्मा ने विद्यार्थियों को टेबल-कुर्सी सेट वितरित कर बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया. कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार ने अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत-सत्कार किया. समारोह में बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी.

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DFO की सोच से मिलेगा बेहतर शैक्षणिक वातावरण

रेंजर बाड़ी नकुल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि उप वन संरक्षक धौलपुर वी. चेतन कुमार की यह दूरदर्शी पहल सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी. उन्होंने जानकारी दी कि खनपुरा, बांसुरई और नादनपुर विद्यालयों में प्रत्येक स्कूल को 89-89 टेबल-कुर्सी सेट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि विद्यार्थी जमीन पर बैठने की मजबूरी से मुक्त होकर सुविधापूर्वक अध्ययन कर सकें.

6 स्कूलों को मिली सौगात, ग्रामीण शिक्षा को लगेंगे पंख

रेंजर नकुल शर्मा ने बताया कि DFO धौलपुर द्वारा रेंज बाड़ी अंतर्गत खनपुरा, बांसुरई, नादनपुर के अलावा हिंगोटा, टुनियापुरा एवं टोंटरी विद्यालयों को भी टेबल-कुर्सी सेट आवंटित किए गए हैं. वन विभाग की शिक्षा के क्षेत्र में यह पहल ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं मानी जा रही है. इससे स्कूलों में ड्रॉपआउट कम होने और नामांकन बढ़ने की भी उम्मीद है.

बच्चों का मनोबल बढ़ेगा

कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सरपंच गजानंद शर्मा ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मिलने से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा का स्तर और मजबूत होगा. उन्होंने वन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब बच्चे आराम से बैठकर पढ़ेंगे तो उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा.