धौलपुर में वन विभाग की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, LNT मशीन एवं ट्रोला को किया जब्त

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर में क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रीझौनी वनखंड में अवैध मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है सूचना के आधार पर उक्त स्थान पर वन विभाग की टीम में छापामार कार्रवाई की. और मौके से अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक एलएनटी मशीन एवं ट्रोला को जब्त कर लिया.

Published: Sep 26, 2025, 02:06 PM IST | Updated: Sep 26, 2025, 02:06 PM IST

धौलपुर में वन विभाग की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, LNT मशीन एवं ट्रोला को किया जब्त

Dholpur News: उपवन सरंक्षक धौलपुर डॉ. वी चेतन कुमार के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ सरमथुरा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक एलएनटी मशीन एवं ट्रोला को जब्त करने में सफलता हासिल की है.

जब्त की गई मशीनरी की कीमत करीब 70 लाख रुपये के आसपास आंकी गई है. साथ ही वन विभाग की टीम ने तीन खनन माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है.

विभाग ने जब्त मशीन को बीझौली नर्सरी में सुरक्षित खड़ा किया है. रेंजर देवेंद्र चौधरी ने बताया कि सरमथुरा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा. मामले में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई हैं. कार्रवाई में रेंजर देवेंद्र चौधरी सहित अन्य वनकर्मी मौजूद थे.

धौलपुर में झाड़-फूंक के नाम पर महिला के साथ बर्बरता, वीडियो वायरल
Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के गांव भारली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो एक महिला को भूत-प्रेत का असर बताकर भोपा (झाड़-फूंक करने वाला) ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गांव के एक कथित भोपा ने महिला को भूत-प्रेत से मुक्ति दिलाने के नाम पर हंटर जैसी रस्सी से बेरहमी से उसमें मार रहा है. इस दौरान आसपास मौजूद लोग “भैरव बाबा” के जयकारे लगाते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बसेड़ी थाना प्रभारी बृजेश मीणा ने तुरंत कार्रवाई की और पुलिस टीम को गांव भेजा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और भोपा बंटी पुत्र रनवीर जाति गुर्जर निवासी भारली को 151 की धारा में गिरफ्तार कर लिया गया है.

