/धौलपुर के लिए क्यों खास है 15 अप्रैल? इस दिन के लिए 25 साल तक चला संघर्ष, जानें पूरा इतिहास

Dholpur Foundation Day: राजस्थान के धौलपुर ने 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान के 27वें जिले के रूप में अपनी पहचान बनाई. जिले के गठन का यह सफर काफी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा. धौलपुर को जिला बनाने की मांग सबसे पहले वर्ष 1957 में जोर पकड़ने लगी थी. उस समय धौलपुर, भरतपुर जिले का एक उपखंड हुआ करता था. लंबे समय तक जनता ने इसे जिला बनाने के लिए आवाज उठाई.

इतिहासकार अरविंद शर्मा ने बताया कि इस आंदोलन की निर्णायक शुरुआत वर्ष 1981 में हुई, जब धौलपुर को जिला बनाने के लिए सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया गया. धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा और सरमथुरा सहित पूरे क्षेत्र में जन आंदोलन शुरू हुआ. लोगों ने अनशन, भूख हड़ताल, धरना-प्रदर्शन और जनसभाओं के माध्यम से अपनी मांग को मजबूत किया.

जनता के बढ़ते दबाव और व्यापक जनमत को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आखिरकार जिला बनाने की सहमति दे दी. इसके बाद 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला घोषित कर दिया गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर ने इसका औपचारिक उद्घाटन करते हुए पट्टिका का अनावरण किया. इसी दिन धौलपुर ने विकास की नई दिशा में कदम रखा.

इतिहासकार अरविंद शर्मा ने बताया कि धौलपुर का इतिहास केवल जिला बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के निर्माण और देश की आजादी के आंदोलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. आजादी से पहले धौलपुर एक स्वतंत्र रियासत थी. देश की स्वतंत्रता के बाद जब रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब धौलपुर ने भी इसमें अहम योगदान दिया.

18 मार्च 1948 को धौलपुर ने करौली, भरतपुर और अलवर के साथ मिलकर मत्स्य संघ का गठन किया. इस संघ के राजप्रमुख धौलपुर के महाराज राणा उदयभान सिंह बने. उस समय यह सवाल था कि धौलपुर का विलय राजस्थान में होगा या फिर उत्तर प्रदेश में... इस विषय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शंकर राय देव आयोग को धौलपुर भेजा.

धौलपुर की जनता ने उस समय ऐतिहासिक फैसला लेते हुए और यह कहा कि हम राणा की तलवार, सांगा और प्रताप के शौर्य वाले राजस्थान में विलय होना चाहते हैं और राजस्थान में विलय की इच्छा जताई. इसके बाद 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय हो गया. यह निर्णय राजस्थान के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ. धौलपुर की धरती स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रणी रही है. यहां के युवाओं, किसानों और व्यापारियों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

