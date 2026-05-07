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घर के बाहर पहरा देता रहा दोस्त, अंदर शख्स लूटता रहा युवती की अस्मत, रूह कंपा देगा धौलपुर गैंगरेप

Dholpur News: धौलपुर में 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक घटना सामने आई है. दो नामजद आरोपियों ने युवती को बहला-फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर उसके भाई को भी पीटा. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना कर दी हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhanu sharma
Published: May 07, 2026, 07:39 AM|Updated: May 07, 2026, 07:39 AM
घर के बाहर पहरा देता रहा दोस्त, अंदर शख्स लूटता रहा युवती की अस्मत, रूह कंपा देगा धौलपुर गैंगरेप
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. इस घटना ने पूरे ग्रामीण इलाके में रोष और भय का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

आरोपियों की चालबाजी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती के परिजनों ने दो युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है. इनमें से एक आरोपी युवती के ही गांव का निवासी है, वहीं, दूसरा आरोपी पड़ोसी गांव का रहने वाला है. आरोप है कि दोनों युवकों ने मिलकर एक सोची-समझी साजिश रची. वे युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए. गांव का ही युवक युवती को अपने घर ले गया, जहां सुरक्षा और भरोसे की धज्जियां उड़ा दी गईं.

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दुष्कर्म और भाई के साथ मारपीट
परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, जब युवती आरोपी के घर पहुंची, तो वहां पड़ोसी गांव के युवक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. चौंकाने वाली बात यह है कि इस घिनौने कृत्य के दौरान युवती के ही गांव का युवक घर के बाहर पहरा दे रहा था ताकि कोई अंदर न आ सके.

इसी दौरान युवती के भाई को अपनी बहन के गायब होने और आरोपियों के साथ होने की भनक लग गई. अनहोनी की आशंका में भाई तुरंत आरोपी के घर पहुँचा. वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए; उसकी बहन बदहवास हालत में थी और दोनों आरोपी वहीं मौजूद थे. जब भाई ने अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया और आरोपियों का विरोध किया, तो दोनों युवकों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. शोर मचने और विरोध बढ़ता देख आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे.

सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज
घटना के तुरंत बाद डरे-सहमे परिजन युवती को लेकर स्थानीय थाने पहुंचे और आपबीती सुनाई. धौलपुर ग्रामीण के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार ने मामले की कमान संभालते हुए तुरंत सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए.

साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाया गया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य और नमूने एकत्रित किए हैं, जो अदालत में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मुख्य आधार बनेंगे.

आरोपियों की तलाश जारी
सीओ अनूप कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई विशेष टीमें गठित की गई हैं. पुलिस की ये टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों और उनके रिश्तेदारों के यहां लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस प्रशासन का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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