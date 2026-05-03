/धौलपुर में दिनदहाड़े नाबालिग बच्ची पर फायरिंग, 21 साल का आरोपी अरेस्ट

Dholpur News: धौलपुर शहर के मयूरी नगर में 27 अप्रैल को दिनदहाड़े एक बालिका पर फायरिंग के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवराज उर्फ राज को गिरफ्तार कर लिया है. घटना ने इलाके में दहशत फैला दी थी, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया.

मामला धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार 27 अप्रैल 2026 को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब 3:10 बजे उसकी बच्ची घर पर अकेली थी. इसी दौरान बड़ापुरा मोरोली निवासी राज गुर्जर घर के बाहर पहुंचा और गेट से ही बालिका को बाहर आने के लिए कहा. जब बच्ची बाहर नहीं निकली तो आरोपी ने कट्टे से फायर कर दिया. पहली गोली गेट में लगी.

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बच्ची के पैरों पर लगे गोली के छर्रे

इसके बाद जब बच्ची बाहर आई तो आरोपी ने दूसरी बार फायरिंग की. इस बार गोली के छर्रे बालिका के पैर में जा लगे, जिससे वह घायल हो गई. गोली की आवाज सुनकर पास में मौजूद बालिका का चाचा मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. परिजन तुरंत घायल बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक Vikas Sangwan ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. उनके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड के सुपरविजन में थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया.

पुलिस दे रही दबिश

पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी और मुखबिर तंत्र के साथ तकनीकी सहायता का सहारा लिया. आखिरकार आरोपी युवराज उर्फ राज (21), पुत्र राजेन्द्र, निवासी बड़ापुरा को मोरोली मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया.

इस मामले में थाना निहालगंज पर मुकदमा संख्या 139/2026 के तहत धारा 351(2) और 109(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में केस दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के प्रयास जारी हैं.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने साफ कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है और ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.