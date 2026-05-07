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क्या आप अपने बर्थडे पर केक काटना बंद कर सकते हैं ? धौलपुर का चौंकाने वाला 'हल्ला बोल' अभियान

Dholpur News : धौलपुर में अब खुशियों के मौके पर फिजूलखर्ची नहीं होगी, बल्कि हर खुशी पर्यावरण के नाम समर्पित की जाएगी. हल्ला बोल जनसरोकार मंच ने बेजुबान पशु-पक्षियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनोखी कोशिश.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byBhanu sharma
Published: May 07, 2026, 02:55 PM|Updated: May 07, 2026, 02:55 PM
क्या आप अपने बर्थडे पर केक काटना बंद कर सकते हैं ? धौलपुर का चौंकाने वाला 'हल्ला बोल' अभियान
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News : धौलपुर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में धौलपुर से एक मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है. हल्ला बोल जनसरोकार मंच ने बेजुबान पशु-पक्षियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने अनोखे अभियान की शुरुआत कर दी है. मंच का संकल्प है कि अब खुशियों के मौके पर फिजूलखर्ची नहीं होगी, बल्कि हर खुशी पर्यावरण के नाम समर्पित की जाएगी.

क्या है -खुशियों को पर्यावरण के नाम'' संकल्प ?

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कार्यक्रम में मंच के सभी सदस्यों ने एक प्रेरणादायक संकल्प लिया. इसके तहत अब मंच का हर सदस्य अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर केक काटने और पार्टी में खर्च करने की बजाय पर्यावरण के लिए काम करेगा.

हर सदस्य अपने खास दिन पर करेगा ये 3 काम

5 पौधे लगाएगा और उनके बड़े होने तक देखभाल करेगा

जानवरों के लिए 1 पानी की टंकी स्थापित करेगा

पक्षियों के लिए 5 जलपात्र यानी परिंडे लगाएगा

इस साल का लक्ष्य: 100 टंकी, 100 परिंडे, 1100 पेड़

हल्लाबोल जनसरोकार मंच ने इस वर्ष 100 पानी की टंकी, 100 परिंडे और 1100 वृक्ष लगाने का बड़ा संकल्प लिया है. मंच पिछले 4 वर्षों से लगातार यह काम कर रहा है. गर्मी में प्यास से तड़पते बेजुबान पशु-पक्षियों को राहत देने के लिए यह अभियान हर साल चलाया जाता है.

अतिथियों ने की सराहना

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आव्हान निवृत्ति सोमनाथ जिला परिषद सीईओ और पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल रहे. दोनों अतिथियों ने इस पहल को बेजुबान पशु-पक्षियों एवं पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बताया. उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक अपनी एक खुशी भी पर्यावरण के नाम कर दे तो धरती फिर से हरी-भरी हो जाएगी. अतिथियों ने सभी नागरिकों से इस प्रकार के कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की.

महाअभियान का शुभारंभ

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंच ने अभियान की शुरुआत विचित्र वीर हनुमान मंदिर, यातायात थाना से की. इस दौरान परिंदों के लिए जलपात्र यानी परिंडे बांधे गए, गौ माता के लिए पानी की टंकियां रखी गईं और वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया.

आमजन से जुड़ने का आह्वान

मंच ने आम लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है. मंच का मानना है कि पर्यावरण बचाना सिर्फ सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है. अगर हम अपनी खुशियों को प्रकृति के साथ साझा करें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं. यह अभियान समाज को संदेश देता है कि असली उत्सव वही है जो दूसरों के जीवन में भी खुशहाली लाए, चाहे वो इंसान हों या बेजुबान पशु-पक्षी.

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