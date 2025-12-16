Zee Rajasthan
हैड कांस्टेबल मनोज गुर्जर ने भीड़ से बचाई युवक की जान, कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल

धौलपुर में भीड़ से एक युवक को बचाकर पुलिस कंधे पर उठा कर ले गयी, पूरा मामला नाबालिक से रेप के आरोप का है

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhanu sharma
Published: Dec 16, 2025, 11:23 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 12:05 PM IST

हैड कांस्टेबल मनोज गुर्जर ने भीड़ से बचाई युवक की जान, कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल

Dholpur News : धौलपुर में एक शख्स पर नाबालिक से रेप का आरोप लगा. पीड़िता के परिजन आरोपी के घर पहुंचे लेकिन बहुत खोजने पर भी आरोपी नहीं मिला.

परिजन और भीड़ गुस्से में थी और घर पर आरोपी के नहीं मिलने पर वहां मौजूद आरोपी की भांजी और उसके पति पर ये गुस्सा फूट पड़ा.

पीड़िता के परिजन और भीड़ पर गुस्सा हावी था और परिजनों को बेरहमी से मारा पीटा जा रहा था. इस बीच पुलिस तक हंगामे और मारपीट की खबर पहुंची.

एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस के हेड कॉस्टेबल मनोज गुर्जर ने अपनी जान की परवाह किये बिना भीड़ में फसें युवक को बाहर निकाला.

हेड कॉस्टेबल मनोज गुर्जर कंधे पर पीड़ित युवक को लेकर भीड़ से बाहर लेकर आया और उस साहस और फर्ज को दिखाया जो हर पुलिसकर्मी जरूरत आने पर दर्शातें हैं.

जहां एक तरफ अपराधियों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस अपराधियों की परेड़ कराती दिखती है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर पुलिस का भावनात्मक चेहरा फिर से दिखाती है.

क्या था पूरा मामला ?

धौलपुर में नौकरी का लालच देकर नाबालिक को बुलाया गया था.जो अपने भाई के साथ आरोपी की बतायी जगह पर पहुंची थी. आरोपी दोनों भाई बहन को अपने घर ले गया और भाई को कागजात लेने के लिए भेज दिया और अकेली नाबालिक के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की. पीड़िता के शोर मचाने पर भीड़ जमा हो गयी और बाइक लेकर आरोपी भाग निकला. फिलहाल नाबालिक से रेप के आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है. जिसकी धरपकड़ की कोशिश जारी है. इधर भीड़ और हंगामा करने वाले 5-6 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है.

हमेशा याद रखें की भीड़ में मौजूद लोग अपनी खुद के सोचने समझने की क्षमता को खो देते हैं और दूसरों के कहे अनुसार काम करने लगते हैं. भीड़ में किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं होती है, ये ही वजह है कि ऐसे मामले हिंसक मोड़ ले लेते है. इसलिए कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने और अपनी समझ का प्रयोग करे.

आपको बता दें कि भारत में मॉब लिंचिग जैसे मामलों को लेकर मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. ये ही नहीं जुर्माना भी लगाया जा सकता है. भीड़ का शिकार हुए पीड़ित को गंभीर चोट लगने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माने तक का प्रावधान है.

