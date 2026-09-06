/धौलपुर में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात, एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न

Dholpur News: धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. नदी, नाले, तालाब, पोखर और जलाशय पानी से भर गए हैं. कई जगह जलस्तर बढ़ने से उफान की स्थिति बनी हुई है. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जल संसाधन विभाग की 6 सितंबर 2026 सुबह 8 बजे की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में धौलपुर में 65 MM, सैपऊ में 61 MM, उमराह सागर में 49 MM, बाड़ी में 35 MM और तालाबशाही में 33 MM बारिश दर्ज की गई. जिले में औसत बारिश 36.5 MM रही. अब तक जिले में कुल औसत बारिश 595.9 MM यानी 91.7 प्रतिशत हो चुकी है. बांधों में कुल जलभराव 162.50 एमक्यूम यानी 92.99 प्रतिशत पहुंच गया है.

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पार्वती बांध से छोड़ा गया पानी

लगातार बारिश के बीच पार्वती बांध से पार्वती नदी में पानी छोड़ा गया है. बांध में जलभराव 93.47 प्रतिशत हो चुका है. पानी रिलीज होने के बाद पार्वती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. नदी के आसपास के इलाकों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है.

वहीं चंबल नदी भी उफान पर है. पिछले 24 घंटे में चंबल का जलस्तर करीब 8 मीटर बढ़ा है. कल जलस्तर 121.80 मीटर था, जो आज बढ़कर 129.60 मीटर हो गया. चंबल का चेतावनी निशान 129.79 मीटर है, यानी जलस्तर इससे केवल 19 सेंटीमीटर नीचे है. खतरे का निशान 130.79 मीटर है. आज चंबल का डिस्चार्ज 7086 क्यूमेक दर्ज किया गया. उटंगन नदी का गेज भी 156.95 मीटर पहुंच गया है, जबकि चेतावनी स्तर 158.80 मीटर है.

सैपऊ-बाड़ी मार्ग पर तीन फीट पानी

नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर से सड़क मार्गों पर भी संकट गहरा गया है. सैपऊ-बाड़ी पार्वती मार्ग पर पार्वती नदी की करीब तीन फीट पानी की चादर चल रही है. पुलिस और प्रशासन ने यहां आवागमन रोक दिया है. लोगों को नए पुल से निकाला जा रहा है.

बारिश का दौर इसी तरह जारी रहा तो जिला मुख्यालय से कई गांवों और कस्बों का सड़क संपर्क प्रभावित हो सकता है. जलभराव वाली सड़कों, पुलियों और रपटों पर बांस-बल्ली और बोल्डर लगाकर आवागमन रोकने के निर्देश दिए गए हैं.

एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न

बीती रात से जारी बारिश का असर धौलपुर शहर में भी साफ दिखाई दे रहा है. करीब एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों में जलभराव की गंभीर स्थिति है. कई घरों में पानी घुस गया, जबकि सड़कें पानी में डूब गई हैं. बाजार बंद रहे और दैनिक कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को घरों में ही रहना पड़ा. निचले इलाकों में घरों और दुकानों के आसपास पानी जमा है.

खरीफ फसलों पर नुकसान का खतरा

लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भरने से खरीफ की फसलों पर भी संकट मंडरा रहा है. किसानों के अनुसार यदि समय रहते खेतों से पानी की निकासी नहीं हुई तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. वास्तविक नुकसान का आंकलन पानी उतरने के बाद ही हो पाएगा.

फिलहाल प्रशासन के सामने जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने, प्रभावित मार्गों की निगरानी करने और नदी-नालों के किनारे बसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती है.