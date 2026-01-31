डिलीवरी के 8 दिन बाद महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर मचाया तांडव, डॉक्टर को बहुत मारा

Dholpur Crime News: राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में घंटाघर रोड स्थित निजी भारत हॉस्पिटल में शुक्रवार दोपहर एक गंभीर घटना सामने आई. एक 27 वर्षीय प्रसूता बबीता पत्नी धर्मेंद्र जाटव की मौत के बाद उनके आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जोरदार हंगामा कर दिया. परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर अनिल जैसवाल और एक स्टाफ सदस्य के साथ मारपीट की तथा तोड़फोड़ भी की. पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को जांच में महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.



कैसे हुई प्रसूता की मौत?

जानकारी के अनुसार, इंदोली बसई नवाब (सैपऊ) निवासी बबीता को 20 जनवरी को प्रसव पीड़ा होने पर इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां उनकी नॉर्मल डिलीवरी सफलतापूर्वक हुई और अगले दिन यानी 21 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया. घर पहुंचने के दो दिन बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल वापस ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए आगरा रेफर कर दिया. इसके बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लंबे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की ओर से डिलीवरी के बाद उचित सलाह या फॉलो-अप नहीं दिया गया, जिससे पोस्टपार्टम जटिलताएं बढ़ीं और मौत हुई.

परिजनों का आक्रोश और मारपीट

मृतका की मौत की सूचना मिलते ही परिजन बेहद गुस्साए हुए. वे शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर अनिल जैसवाल पर हमला बोल दिया. मारपीट के दौरान लात-घूंसे, थप्पड़ और हेलमेट-कुर्सी जैसे सामान का इस्तेमाल किया गया. घटना के दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया और अन्य स्टाफ सदस्य डरकर छिप गए. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जांच जारी है.

पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है और घटना के मुख्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अस्पताल के रिकॉर्ड्स की जांच भी की जाएगी ताकि लापरवाही साबित हो सके. यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और मरीज परिजनों के आक्रोश को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है.

