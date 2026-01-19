Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धौलपुर में भरभरा कर जमींदोज हो गया पक्का मकान, मलबे में दबने से पिता की दर्दनाक मौत, बेटी गंभीर

Dholpur House Collapse News: धौलपुर के पढाका गांव में कमजोर नींव के कारण मकान ढहने से 30 वर्षीय देवी सिंह की मौत हो गई और उनकी बेटी गंभीर घायल है. एक साल पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद देवी सिंह ही बेटी का एकमात्र सहारा थे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 19, 2026, 10:24 AM IST | Updated: Jan 19, 2026, 10:28 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी है,माउंट आबू में पारा पहुंचा 0.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी है,माउंट आबू में पारा पहुंचा 0.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

इन तस्वीरों में बसता है राजस्थान का दिल, हर फोटो कहती है मिट्टी की कहानी!
9 Photos
Jaipur News

इन तस्वीरों में बसता है राजस्थान का दिल, हर फोटो कहती है मिट्टी की कहानी!

राजस्थान में स्मॉग का कहर, भिवाड़ी (342 AQI) रेड जोन में, 5 जिलों की हवा हुई जहरीली
7 Photos
Rajasthan AQI

राजस्थान में स्मॉग का कहर, भिवाड़ी (342 AQI) रेड जोन में, 5 जिलों की हवा हुई जहरीली

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में मिलकर काटा उधम, 3 लाख के पार पहुंची सिल्वर, सोने के भी तीखे हुए तेवर
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में मिलकर काटा उधम, 3 लाख के पार पहुंची सिल्वर, सोने के भी तीखे हुए तेवर

धौलपुर में भरभरा कर जमींदोज हो गया पक्का मकान, मलबे में दबने से पिता की दर्दनाक मौत, बेटी गंभीर

Dholpur News: धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के गांव पढाका में सोमवार तड़के एक हृदयविदारक हादसा हुआ. गहरी नींद में सो रहे एक परिवार पर काल बनकर मकान की छत गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 12 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई है.

तड़के 4 बजे मची चीख-पुकार
हादसा सोमवार तड़के करीब 4 बजे हुआ. 30 वर्षीय देवी सिंह अपनी बेटी किरन के साथ घर के भीतर सो रहे थे. अचानक मकान की पीछे की दीवार धसक गई और भारी-भरकम पट्टियां टूटकर सीधे दोनों के ऊपर गिर गईं. शांति भरे माहौल में अचानक हुई चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े. सूचना मिलते ही सैपऊ थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत पुलिस टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे पिता-पुत्री को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

एक साल पहले खोई थी पत्नी
मृतक देवी सिंह के परिवार की कहानी दुखों से भरी है. महज एक साल पहले ही उनकी पत्नी गुड़िया की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी. पत्नी के जाने के बाद देवी सिंह मजदूरी कर अपनी इकलौती बेटी किरन का पालन-पोषण कर रहे थे. अब इस हादसे ने मासूम किरन के सिर से पिता का साया भी छीन लिया. फिलहाल किरन की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

हादसे का कारण
शुरुआती जांच और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे की मुख्य वजह मकान की कमजोर नींव रही.बताया जा रहा है कि मकान की बुनियाद पीली मिट्टी में भरी गई थी, जो मजबूती के लिहाज से सुरक्षित नहीं थी.मकान के पीछे स्थित खेतों में पानी की सीलन रहने के कारण पिछली दीवार धीरे-धीरे कमजोर हो गई और आखिरकार वह धसक गई.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
थाना प्रभारी ने बताया कि देवी सिंह के शव को कब्जे में लेकर सैपऊ राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस हादसे के तकनीकी कारणों की विस्तृत जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या मकान निर्माण में कोई बड़ी लापरवाही बरती गई थी. ढाका गांव में हुए इस हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई घायल किरन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news