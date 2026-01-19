धौलपुर में भरभरा कर जमींदोज हो गया पक्का मकान, मलबे में दबने से पिता की दर्दनाक मौत, बेटी गंभीर

Dholpur News: धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के गांव पढाका में सोमवार तड़के एक हृदयविदारक हादसा हुआ. गहरी नींद में सो रहे एक परिवार पर काल बनकर मकान की छत गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 12 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई है.

तड़के 4 बजे मची चीख-पुकार

हादसा सोमवार तड़के करीब 4 बजे हुआ. 30 वर्षीय देवी सिंह अपनी बेटी किरन के साथ घर के भीतर सो रहे थे. अचानक मकान की पीछे की दीवार धसक गई और भारी-भरकम पट्टियां टूटकर सीधे दोनों के ऊपर गिर गईं. शांति भरे माहौल में अचानक हुई चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े. सूचना मिलते ही सैपऊ थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत पुलिस टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे पिता-पुत्री को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

एक साल पहले खोई थी पत्नी

मृतक देवी सिंह के परिवार की कहानी दुखों से भरी है. महज एक साल पहले ही उनकी पत्नी गुड़िया की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी. पत्नी के जाने के बाद देवी सिंह मजदूरी कर अपनी इकलौती बेटी किरन का पालन-पोषण कर रहे थे. अब इस हादसे ने मासूम किरन के सिर से पिता का साया भी छीन लिया. फिलहाल किरन की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

हादसे का कारण

शुरुआती जांच और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे की मुख्य वजह मकान की कमजोर नींव रही.बताया जा रहा है कि मकान की बुनियाद पीली मिट्टी में भरी गई थी, जो मजबूती के लिहाज से सुरक्षित नहीं थी.मकान के पीछे स्थित खेतों में पानी की सीलन रहने के कारण पिछली दीवार धीरे-धीरे कमजोर हो गई और आखिरकार वह धसक गई.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

थाना प्रभारी ने बताया कि देवी सिंह के शव को कब्जे में लेकर सैपऊ राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस हादसे के तकनीकी कारणों की विस्तृत जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या मकान निर्माण में कोई बड़ी लापरवाही बरती गई थी. ढाका गांव में हुए इस हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई घायल किरन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है.

