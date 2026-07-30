/धौलपुर में SP के निर्देश पर कार्रवाई, दिहौली पुलिस ने पकड़ी 14,400 पव्वे अवैध शराब, चालक अरेस्ट

Dholpur News: धौलपुर जिले के दिहौली थाना पुलिस ने SP विकास सांगवान के निर्देश और Addl. SP वैभव शर्मा के सुपरविजन में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बोलेरो मैक्स पिकअप से 300 कार्टून अवैध देशी शराब बरामद की. बरामद शराब की संख्या 14,400 पव्वे बताई जा रही है. यह जिले में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है. पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान रामअवतार पुत्र दुपटीलाल निवासी सामौर के रूप में हुई.

कार्रवाई थानाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया है. मामले की जांच एएसआई आनंद कुमार को सौंपी गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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SP के निर्देश पर चली नाकाबंदी

दिहौली थाना पुलिस ने SP विकास सागवान के निर्देश में अवैध शराब तस्करी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की. थानाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर के सामने नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक बोलेरो मैक्स पिकअप को रोका गया. तलाशी में घुघरू देशी सादा मदिरा के 300 कार्टून यानी 14,400 पव्वे बरामद हुए. पुलिस ने शराब सहित वाहन को जब्त कर लिया.

चालक गिरफ्तार, राजाखेड़ा जा रही थी सप्लाई

पुलिस ने मौके से चालक रामअवतार पुत्र दुपटीलाल निवासी सामौर को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने बताया कि शराब धौलपुर से राजाखेड़ा ले जाई जा रही थी. पकड़े जाने के डर से आरोपी ने गलत रूट का इस्तेमाल किया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से वह पकड़ा गया.

आबकारी एक्ट में केस, नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच एएसआई आनंद कुमार को सौंपी गई. पुलिस अब शराब के सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं.

जिले में सबसे बड़ी बरामदगी, तस्करों में हड़कंप

अधिकारी ने बताया कि यह बड़ी अवैध शराब बरामदगी है. इस कार्रवाई से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि अवैध शराब के कारण कई परिवार बर्बाद हो रहे थे.

SP ने दी बधाई- अभियान जारी रखने के निर्देश

SP विकास सागवान ने पूरी थाना टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी और अवैध कारोबार पर कड़ी नकेल कसने के निर्देश दिए. Addl. SP वैभव शर्मा ने भी कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा.

क्या कहना है थानाधिकारी अशोक कुमार का

थानाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. आमजन से अपील की गई कि अवैध शराब की सूचना तुरंत पुलिस को दें. सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा.