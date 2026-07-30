Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /धौलपुर में SP के निर्देश पर कार्रवाई, दिहौली पुलिस ने पकड़ी 14,400 पव्वे अवैध शराब, चालक अरेस्ट

धौलपुर में SP के निर्देश पर कार्रवाई, दिहौली पुलिस ने पकड़ी 14,400 पव्वे अवैध शराब, चालक अरेस्ट

Dholpur News: धौलपुर के दिहौली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बोलेरो मैक्स पिकअप से 300 कार्टून यानी 14,400 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद की. चालक रामअवतार गिरफ्तार हुआ. पुलिस अब शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Bhanu sharma
Published:Jul 30, 2026, 02:50 PM IST | Updated:Jul 30, 2026, 02:50 PM IST
धौलपुर में SP के निर्देश पर कार्रवाई, दिहौली पुलिस ने पकड़ी 14,400 पव्वे अवैध शराब, चालक अरेस्ट
Image Credit: पुलिस की गिरफ्त में चालक रामअवतार.

Dholpur News: धौलपुर जिले के दिहौली थाना पुलिस ने SP विकास सांगवान के निर्देश और Addl. SP वैभव शर्मा के सुपरविजन में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बोलेरो मैक्स पिकअप से 300 कार्टून अवैध देशी शराब बरामद की. बरामद शराब की संख्या 14,400 पव्वे बताई जा रही है. यह जिले में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है. पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान रामअवतार पुत्र दुपटीलाल निवासी सामौर के रूप में हुई.

कार्रवाई थानाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया है. मामले की जांच एएसआई आनंद कुमार को सौंपी गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

SP के निर्देश पर चली नाकाबंदी
दिहौली थाना पुलिस ने SP विकास सागवान के निर्देश में अवैध शराब तस्करी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की. थानाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर के सामने नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक बोलेरो मैक्स पिकअप को रोका गया. तलाशी में घुघरू देशी सादा मदिरा के 300 कार्टून यानी 14,400 पव्वे बरामद हुए. पुलिस ने शराब सहित वाहन को जब्त कर लिया.

चालक गिरफ्तार, राजाखेड़ा जा रही थी सप्लाई
पुलिस ने मौके से चालक रामअवतार पुत्र दुपटीलाल निवासी सामौर को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने बताया कि शराब धौलपुर से राजाखेड़ा ले जाई जा रही थी. पकड़े जाने के डर से आरोपी ने गलत रूट का इस्तेमाल किया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से वह पकड़ा गया.

आबकारी एक्ट में केस, नेटवर्क खंगाल रही पुलिस
आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच एएसआई आनंद कुमार को सौंपी गई. पुलिस अब शराब के सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं.

जिले में सबसे बड़ी बरामदगी, तस्करों में हड़कंप
अधिकारी ने बताया कि यह बड़ी अवैध शराब बरामदगी है. इस कार्रवाई से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि अवैध शराब के कारण कई परिवार बर्बाद हो रहे थे.

SP ने दी बधाई- अभियान जारी रखने के निर्देश
SP विकास सागवान ने पूरी थाना टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी और अवैध कारोबार पर कड़ी नकेल कसने के निर्देश दिए. Addl. SP वैभव शर्मा ने भी कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा.

क्या कहना है थानाधिकारी अशोक कुमार का
थानाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. आमजन से अपील की गई कि अवैध शराब की सूचना तुरंत पुलिस को दें. सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

हरियाणा ब्रांड की 110 पेटी शराब, सीकर पुलिस ने पकड़ा बड़ा जखीरा, दो तस्कर गिरफ्तार

ऑपरेशन स्वच्छता के तहत डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से पकड़ी 3 लाख की शराब, तस्कर फरार

राजस्थान में शराब प्रेमियों को बड़ा झटका, आज से बदलेंगे रेट, जानिए कितना बढ़ जाएगा जेब खर्च?

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthani Viral Video: राजस्थानी भाभी का धमाकेदार डांस वायरल! एक्सप्रेशन देख दीवाने हुए लोग

अगले 72 घंटे भारी! जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत इन संभागों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

एक झटके में उजड़ गई खुशियां, पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहा परिवार हादसे का शिकार, 1 की मौत 7 घायल

बालकनी से लेकर घर-छत पर बिखेरें हरियाली, जयपुर में यहां केवल 50 और 80 रुपये में मिल रहे बड़े पौधे

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

आंखों की सर्जरी के 24 घंटे बाद कुचामन के सरकारी अस्पताल में बिगड़ी हालत, 5 मरीज जयपुर SMS अस्पताल रेफर

Churu News: ब्लैक कोबरा ने डसा, परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर मरीज के साथ ले आए अस्पताल

राजस्थान में भयंकर आंधी-तूफान करने वाला है अटैक! इन जिलों में IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

Sikar: 6 महीने की गर्भवती पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी

सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, एक झटके में टूटे भाव! जानें ताजा रेट

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

गुरु पूर्णिमा : मुस्लिम युवक ने संस्कृत सीखी, मां को रामायण सुनाई, बन गया वैष्णव संत

सोना नहीं बदला लेकिन चांदी ने मारी छलांग! जानिए जयपुर सराफा बाजार के ताजा भाव

कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान

Sawan 2026: अचलेश्वर महादेव का रहस्यमयी कुंड, कितना भी जल चढ़ाओ पलभर में हो जाता है गायब

भारतीय सिम के पाकिस्तान में इस्तेमाल की जांच तेज, शहजाद भट्टी नेटवर्क से कनेक्शन की जांच

कोटा में पत्नी को मार घर में ही गाड़ दिया शव, बदबू आने पर नहर में फेंका, पति, ससुर और 2 देवरों को उम्रकैद

राजस्थान में फिर टूटेगा बारिश का रिकॉर्ड? जयपुर-कोटा समेत 34 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

प्रतापगढ़ में मचा हड़कंप, श्मशान घाट के पीछे मिला व्यक्ति का सड़-गला शव

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले- 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

बारां में कवाई अडानी पावर प्लांट का एक और कारनामा, फर्जी NOC बनाकर 3200 मेगावाट विस्तार की ली सहमति

झुंझुनूं में दुष्कर्म का आरोपी सजा सुनते हुए हंसता रहा....चेहरे पर न तो कोई पछतावा

जीरा-सौंफ GI Tag विवाद ने पकड़ा तूल! राजस्थान ने गुजरात के दावों को दी खुली चुनौती, जानें क्या है पूरा मामला?

Pratapgarh: संकट टालने की पूजा का झांसा, घर में घुसकर सास-बहू के सोने के गहने लेकर फरार हुए तीन ठग

Sawan 2026: सावन शुरू होते ही शिवभक्ति में डूबा राजस्थान, जानिए कौन-कौन से दिन रहेंगे सबसे शुभ

जोधपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, बिना OTP और लिंक के खाते से उड़ाए ₹15.64 लाख

सीकर में गर्भवती महिला पर गला काटकर हमले का आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीणों ने खत्म किया धरना

छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े NSUI के छात्र, गांधी नगर में हाईवोल्टेज ड्रामा

डीडवाना के स्कूल में साढ़े 3 साल की बच्ची से गलत काम का आरोप, धरने पर बैठे पूर्व विधायक श्रीराम भींचर

गुरु पूर्णिमा पर राजस्थान के 40 लाख छात्रों को बड़ा तोहफा, CM भजनलाल ने ट्रांसफर किए 250 करोड़

TAGS:
Dholpur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धौलपुर में SP के निर्देश पर कार्रवाई, दिहौली पुलिस ने पकड़ी 14,400 पव्वे अवैध शराब, चालक अरेस्ट
Dholpur News
2
Alwar news
3
Deedwana news
4
Nagaur news
5
Bharatpur News