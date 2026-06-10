/सरकारी जमीन पर चल रहा था अवैध खनन, धौलपुर पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

Dholpur News: धौलपुर जिले में अवैध खनन और प्रतिबंधित चंबल बजरी के परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. डीएसटी टीम और थाना सदर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध पत्थर खनन का खुलासा हुआ है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 1 जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए.

विश्नोदा और चांदपुर में एक साथ दी दबिश

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पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिलेभर में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह, सहायक उप निरीक्षक और थाना सदर प्रभारी महेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली थी कि विश्नोदा और चांदपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पत्थर खनन किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों स्थानों पर एक साथ छापेमारी की.

मौके से 5 ट्रैक्टर-ट्रॉली और जेसीबी जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों और मशीनरी को कब्जे में ले लिया. पुलिस के अनुसार, विश्नोदा क्षेत्र की खान से 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 1 जेसीबी मशीन जब्त की गई.

वहीं चांदपुर क्षेत्र से पत्थर भरकर आ रही 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली को दारा सिंह नगर के पास रोककर कब्जे में लिया गया. पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर थाना सदर धौलपुर पहुंचाया.

पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी फरार

पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध खनन में संलिप्त आरोपी ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले. पुलिस ने फरार आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है.

इस अभियान में डीएसटी टीम के रामसहाय, रविन्द्र, भागीरथ, गजेन्द्र सिंह, लोकेन्द्र सिंह, गौतम, रिंकू, चालक देवेन्द्र सिंह और चालक रामेश्वर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अवैध खनन के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

जब्त किए गए सभी वाहनों और मशीनरी के संबंध में थाना सदर धौलपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने आमजन से भी अपील की कि यदि कहीं भी अवैध खनन या अवैध परिवहन की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके.